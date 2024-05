Τρίκαλα

Τρίκαλα: Έπαθε ανακοπή και καρφώθηκε σε κολώνα

Το μοιραίο δρομολόγιο με το αυτοκίνητο στοίχισε τη ζωή του άνδρα.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία συνέβη στα Τρίκαλα, όταν ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr τo πρωί της Τετάρτης ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το αυτοκίνητο του στο Διαλεχτό Τρικάλων όπου και υπέστη καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του πέσει σε μια κολώνα

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία αλλά δυστυχώς ο άτυχος άντρας είχε ήδη καταλήξει.

