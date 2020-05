Συνεχής ενημέρωση στον Ant1news.gr και μέσω του app ANT1news (βίντεο)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλματώδης η πορεία του ενημερωτικου site του ΑΝΤ1, στο οποίο μπορούν όλοι να έχουν εύκολη πρόσβαση, από κινητό ή tablet και μέσω application.

Συνεχίζει την αλματώδη άνοδο του του o Ant1news.gr, το ενημερωτικό site του ΑΝΤ1, που με το πλούσιο περιεχόμενο του κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων επισκεπτών.



Μπορείτε να έχετε διαρκώς την ενημέρωση… και όχι μόνο, «στα χέρια σας», μέσω του ANT1news app, που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το app store, στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας.

Φρέσκο, πλουραλιστικό, ανανεωμένο, πλήρες, με όλες τις μεγάλες αλλά και μικρές είδησεις που επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα μας … το ενημερωτικό site του ΑΝΤ1, ο ANT1news.gr, αποκτά σταθερά όλο και περισσότερους τακτικούς αναγνώστες που τον εμπιστεύονται.

Με πληροφορίες και εικόνες από τα γεγονότα… την στιγμή που συμβαίνουν, mε χρήσιμες οδηγίες και λεπτομέρειες για όσα μας «καίνε», με όλη την επικαιρότητα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τις διεθνείς εξελίξεις, με τις τελευταίες ειδήσεις για την Υγεία και τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, με τα πιο καυτά νέα από τον χώρο των Τεχνών και της showbiz, με παράξενες και ασυνήθιστες εικόνες από όλον τον πλανήτη… ο Ant1news.gr αποτελεί την πρώτη επιλογή ενημέρωσης για όλο και περισσότερους επισκέπτες.



Σύστημα εκφώνησης των κειμένων για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης... Πλούσιο, αποκλειστικό περιεχόμενο με αρθρογραφία, ρεπορτάζ, αφιερώματα και μοναδικές συνεντεύξεις… Χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς, ζώδια, συνταγές και μαγειρική, πρόγνωση καιρού, διαγωνισμοί και δώρα, επικαιρότητα, ειδήσεις και αναλύσεις, συνεχής ενημέρωση, ακόμη πιο εύκολα, ακόμη πιο απλά έρχονται στο κινητό σας ή στο τάμπλετ.. με ένα άγγιγμα, μέσα από το AΝΤ1news app, που είναι διαθέσιμο για συσκευές με σύστημα ios ή android και μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το app store.



Συνεχής ενημέρωση, για όσα γίνονται στην Ελλάδα και τον κόσμο, με την «σφραγίδα» και την εγκυρότητα των δημοσιογράφων του ΑΝΤ1… στον Ant1news.gr, τώρα και μέσω του application AΝΤ1news.