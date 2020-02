Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΣ: μη φοβάστε τίποτα, ο στρατός θα αντιμετωπίσει κάθε απειλή

Όσο και να φωνάζουν οι απέναντι, απλώς φωνάζουν" δήλωσε ο Χαράλαμπος Λαλούσης από τα Φιλιατρά όπου τιμήθηκε από τον Δήμο Τριφυλίας.

Μήνυμα ετοιμότητας του ελληνικού στρατού έστειλε ο αρχηγός ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης από τα Φιλιατρά όπου τιμήθηκε από τον Δήμο Τριφυλίας σε εκδήλωση που έγινε στον Αγρίλη.

"Να μην φοβάστε κάτι, ο Ελληνικός Στρατός είναι έτοιμος, είναι αποφασισμένος, έχει όλες τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει κάθε απειλή" δήλωσε ο κ. Λαλούσης.

Κάνοντας αναφορά στην Τουρκία σημείωσε: "όσο και να φωνάζουν οι απέναντι, απλώς φωνάζουν. Ενωμένοι πορευόμαστε".

"Θα είμαι δίπλα σας ως Φιλιατρινός" πρόσθεσε μεταξύ άλλων στους παρευρισκόμενους και αφού παρέλαβε με συγκίνηση την τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο Τριφυλίας, κ. Λεβεντάκη.

Πηγή: gargalianoionline.gr