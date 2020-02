Πολιτική

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Κατρούγκαλος

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μεταφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη μέση κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας.

Ο κ. Κατρούγκαλος υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός.