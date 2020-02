Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο εθνολαϊκισμός δεν εξαργυρώνεται κομματικά (βίντεο)

Για απόλυτο αδιέξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, λίγες ώρες μετά την ΠΝΠ και την επίταξη χώρων για κλειστά κέντρα.

«Το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία νέων προσφυγικών δομών, με την επίταξη μάλιστα ακινήτων, οδεύει σε πλήρη αποτυχία», υποστηρίζει σε δήλωσή του, ύστερα από την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ φοβάται τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την ίδια τη Βουλή», τονίζει, καλώντας την κυβέρνηση «να πάρει πίσω την ΠΝΠ», και κατηγορώντας την για «αδράνεια, διαρκείς παλινωδίες και μεταθέσεις ευθυνών και αρμοδιοτήτων και ακροδεξιές ιδεοληψίες», οι οποίες «οδήγησαν την κατάσταση μέσα σε επτά μόλις μήνες σε πρωτοφανές μπάχαλο».

«Είναι πλέον σαφές πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο», σημειώνει ο Αλέξης Χαρίτσης, καταλήγοντας: «Ο εθνολαϊκισμός δεν εξαργυρώνεται κομματικά. Πληρώνεται πολιτικά».