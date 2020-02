Life

“Άγριες Μέλισσες”: o “Αλέξανδρος Βασταρδής” φέρνει μεγάλες ανατροπές! (εικόνες)

Νέο πρόσωπο εμφανίζεται, από το επεισόδιο της Τρίτης, στην αγαπημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, φέρνοντας τα πάνω-κάτω.

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» "μπαίνει" ως guest ο Δημήτρης Σαμόλης, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Αλέξανδρου Βασταρδή.

Είναι ένας νέος και γοητευτικός γυναικολόγος, στη Λάρισα. Η καλή του φήμη οδηγεί τον Νικηφόρο και τη Δρόσω να ζητήσουν τη βοήθειά του στο ζήτημα της εγκυμοσύνης.

Σύντομα όμως, ο Βασταρδής θα μπει στη ζωή της Θεοδοσίας, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στη σχέση της με τον Λάμπρο.

Η παρουσία του θα είναι καταλυτική στη σχέση του ζευγαριού, προκαλώντας συνέπειες που κανείς δεν υπολόγιζε.