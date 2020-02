Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Προς αποπομπή η Υπουργός που παραβίασε τη Συμφωνία των Πρεσπών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός υπέβαλε πρόταση για αποπομπή της Μιζράχι, εξαιτίας της επαναφοράς της πινακίδας “Δημοκρατία της Μακεδονίας” στο Υπουργείο της.

O Πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Όλιβερ Σπάσοφσκι, υπέβαλε πρόταση στη Βουλή για αποπομπή της Υπουργού Εργασίας, Ρασέλα Μιζράχι, μετά την ενέργεια της τελευταίας να επανατοποθετήσει στο Υπουργείο της πινακίδα στην οποία αναγράφεται το προηγούμενο όνομα της χώρας (“Δημοκρατία της Μακεδονίας”).

«Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την προστασία του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Δεδομένου ότι η Υπουργός Μιζράχι παραβιάζει συνειδητά και σκόπιμα το Σύνταγμα και θέτει έτσι σε κίνδυνο το ευρωατλαντικό μέλλον της χώρας, ο Πρωθυπουργός υπέβαλε στη Βουλή πρόταση για αποπομπή της υπηρεσιακής Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Μιζράχι», ανέφεραν στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων “MIA” πηγές της Κυβέρνησης.

H Μιζράχι, η οποία προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE, ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι “κληρονόμησε” την πινακίδα αυτή, όταν ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού, στις αρχές Ιανουαρίου, και δεν σκοπεύει να την αλλάξει.

Σημειώνεται ότι η πινακίδα αυτή με το προηγούμενο όνομα της χώρας έχει παραμείνει στην αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο, η προκάτοχος της Μιζράχι στο υπουργείο αυτό, Μίλα Τσάροφσκα, η οποία προερχόταν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ, είχε καλύψει την πινακίδα αυτή με ένα μεγάλο πανό, στο οποίο αναγραφόταν η νέα ονομασία της χώρας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο όμως αφαιρέθηκε το τελευταίο διάστημα.