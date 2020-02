Αθλητικά

Τζέραρντ Μπάτλερ: στη Σπάρτη ως λαμπαδηδρόμος χωρίς τους... “300”

Ο διάσημος ηθοποιός δέχθηκε την πρόσκληση του Δήμου Σπάρτης, όπως και ο Μπίλι Ζέιν, αρραβωνιαστικός της Ρόουζ στον "Τιτανικό"...

Την Σπάρτη θα επισκεφθεί στις 14 Μαρτίου ο Τζέραρντ Μπάτλερ, προκειμένου να τρέξει ως λαμπαδηδρόμος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου της περιοχής, ο διάσημος ηθοποιός αποδέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής να επισκεφθεί την Σπάρτη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 2500 χρόνια από τη φοβερή μάχη των Θερμοπυλών και στις 13 Μαρτίου να τρέξει από το Μυστρά μέχρι τη Σπάρτη με την Ολυμπιακή Φλόγα!

Ο Τζεράρντ Μπάτλερ ήταν η επιλογή του Δήμου, καθώς ο ίδιος ενσάρκωσε τον βασιλιά Λεωνίδα στην αμερικάνικη ταινία του 2006 “300” που είναι βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Φρανκ Μίλλερ και στη μάχη των Θερμοπυλών.

Μαζί του αποδέχθηκε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, να συμμετέχει στη Λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας, και ο διάσημος ηθοποιός Μπίλι Ζέιν από τη Σπάρτη και τα Κόκκινα Λουριά. Ο ίδιος είχε υποδυθεί τον αρραβωνιαστικό της Κέιτ Γουίνσλετ στον "Τιτανικό".