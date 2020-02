Life

Βίκυ Σταυροπούλου: χυδαίες οι φήμες για σχέση της Δανάης με τον Νίνο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έξαλλη η Βίκυ Σταυροπούλου με τις φήμες ότι η κόρη της, Δανάη Μπάρκα, είναι ζευγάρι με τον Νίνο. Τι απαντά στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό".