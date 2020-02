Παράξενα

Αυτός είναι ο γηραιότερος άντρας στον κόσμο!

Αφοπλιστική η απάντηση του, όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της μακροζωίας του.

Ένας Ιάπωνας ηλικίας 112 ετών ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στον κόσμο από το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Στην ερώτηση για το μυστικό της μακροζωίας του απάντησε, "Να κρατάς το χαμόγελό σου".

Ο Σιτέτσου Ουατάναμπε γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1907 στην Νιιγκάτα, στην βορειοδυτική Ιαπωνία. Ο τίτλος του γηραιότερου εν ζωή άνδρα στον κόσμο του απονεμήθηκε επισήμως χθες Τετάρτη σε εκδήλωση που έγινε στον οίκο ευγηρίας στον οποίο διαμένει, ο οποίος βρίσκεται στην γενέτειρά του.

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο, επίσης Ιάπωνας, ο Μασάζο Νονάκα, απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 112 ετών και 266 ημερών.

Ο Ουατάναμπε, ο οποίος έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, είπε χθες ότι το μυστικό της μακροβιότητάς του είναι απλά "να μην θυμώνεις και να κρατάς το χαμόγελό σου".

Ο νέος κάτοχος του τίτλου παραδέχθηκε εξάλλου ότι έχει και μια μικρή αμαρτία --του αρέσουν τα γλυκά, όπως η πουτίγκα καραμέλας, αλλά όπως φαίνεται αυτό δεν του έχει κάνει κακό.

Κάτοχος του τίτλου του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο είναι μια γυναίκα, επίσης Γιαπωνέζα, η Κάνε Τανάκα, η οποία έσβησε τον περασμένο μήνα 117 κεριά.

Η Ιαπωνία έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο: περισσότεροι από 70.000 υπεραιωνόβιοι ζουν στη χώρα αυτή που έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 126 εκατομμύρια κατοίκους.

Το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας στους άνδρες κατείχε προηγουμένως άλλος Ιάπωνας, ο Τζιρόεμον Κιμούρα, ο οποίος πέθανε το 2013 λίγο μετά τα γενέθλια του των 116 ετών.

Σύμφωνα με το Γκίνες, το ρεκόρ μακροζωίας, το οποίο μπόρεσε να αποδειχθεί επισήμως, και στα δύο φύλα εξακολουθεί να κατέχει η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, ο οποία πέθανε το 1997 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.