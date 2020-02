Οικονομία

Σε “ελεύθερη πτώση” το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων

Σε όλη την Ευρωζώνη οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων σημείωναν πτώση 1 έως 3 μονάδων βάσης σήμερα.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, η οποία υποχώρησε χθες για πρώτη φορά κάτω από το 1%, διατηρήθηκε κάτω από το επίπεδο αυτό και μετά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, σύμφωνα με το Reuters. Σε όλη την Ευρωζώνη, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων σημείωναν πτώση 1 έως 3 μονάδων βάσης σήμερα. Οι αποδόσεις στη Νότια Ευρώπη ήταν επίσης χαμηλότερες, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν ομόλογα που προσφέρουν μία θετική απόδοση παρά απλά τα πιο ασφαλή ομόλογα, όπως τα γερμανικά, που έχουν αρνητική απόδοση.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης υποχωρούν σήμερα, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις αγορές ομολόγων που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια μετά την ανακοίνωση από την κινεζική επαρχία, που βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης του κοροναϊού, μίας αύξησης - ρεκόρ του αριθμού των θανάτων με βάση μία νέα διαγνωστική μέθοδο. Η νέα μεθοδολογία ουσιαστικά χαμηλώνει τον πήχη για την κατάταξη νέων λοιμώξεων, οδηγώντας σε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου μειώθηκαν 5 μονάδες βάσης στο 1,58% και η ισοτιμία του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2015, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις προκάλεσαν ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτές οι ανησυχίες έδωσαν τον τόνο στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού bund να υποχωρεί 3 μονάδες βάσης στο -0,40%.

Η ανησυχία ότι η εξάπλωση του κοροναϊού θα πλήξει την οικονομία της Ευρωζώνης επηρέασε τις πληθωριστικές προσδοκίες και προκάλεσε φημολογία ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μείωσε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να χαλαρώσει ξανά τη νομισματική πολιτική της φέτος. Το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Φεβρουάριο, για πρώτη φορά τους τέσσερις τελευταίους μήνες, εν μέσω φόβων ότι η Κίνα δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την έξαρση του κοροναϊού, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.