Οικονομία

Τζεντιλόνι: η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σωστό δρόμο, παρά τα πλήγματα

Tης Μαρίας Αρώνη

Θετικά μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έστειλε ο επίτροπος οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι.

Στη συνέντευξη Τύπου όπου παρουσίασε τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε για την ελληνική οικονομία ότι βρίσκεται στο «σωστό δρόμο», έπειτα από ισχυρά πλήγματα και δύσκολες συνθήκες που υπέστη για αρκετά χρόνια.

«Πρόσφατα επισκέφτηκα την Ελλάδα και σε όλες τις συναντήσεις που είχα υπήρξε αυτή η ιδέα ενός θετικού κλίματος που επικρατεί στη χώρα. Βεβαίως αυτό δε σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί τα τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση τα προσεχή έτη. Τα αποτελέσματα όμως είναι καλά και οι συνέπειες αυτών των αποτελεσμάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ξεκάθαρες», ανέφερε ο Ιταλός Επίτροπος.

Καταλήγοντας, ο Π. Τζεντιλόνι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έκθεση της Κομισιόν για για την τρέχουσα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας «θα ολοκληρωθεί θετικά, ανοίγοντας το δρόμο για μια θετική απόφαση του Eurogroup τον Ιούνιο σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (ANFAs και SNPs) για επενδύσεις».