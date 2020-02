Οικονομία

Κομισιόν: ανεβάζει τον “πήχη” της ανάπτυξης

Ευνοϊκότερες οι χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.

Οριακά υψηλότερα ανεβάζει τον πήχη της ελληνικής ανάπτυξης για το 2020 η Κομισιόν, με τις χειμερινές της προβλέψεις. Εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4%, έναντι 2,3% της προηγούμενης (φθινοπωρινής) πρόβλεψης, ενώ διατηρεί σταθερή, στο 2% του ΑΕΠ, την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2021.

Στην έκθεσή της επισημαίνει ότι περιμένει πως το 2019 θα καταγραφεί τελικά στα στοιχεία οικονομική μεγέθυνση 2,2% (προηγούμενη εκτίμηση 1,8% του ΑΕΠ) και δηλώνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ή περισσότερο στο υπό εξέταση διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, το πραγματικό ΑΕΠ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και 2,3% σε ετήσια. Αυτό οδήγησε την πραγματική ανάπτυξη στο 2,2% το πρώτο εννεάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι καθαρές εξαγωγές ήταν ξανά ο βασικός οδηγός. Παρά τη χαμηλότερη ανάπτυξη σε κάποιες από τις αγορές που κατά κύριο λόγο κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα, η ανάπτυξη των εξαγωγών παρέμεινε ανθεκτική, υποδεικνύοντας περαιτέρω κέρδη σε επίπεδο μεριδίου αγοράς, περιλαμβανομένου του τουριστικού κλάδου.

Η ανάπτυξη το 2019 επηρεάστηκε επίσης θετικά από την ισχυρή κατανάλωση του Δημοσίου πριν από τις γενικές εκλογές του Ιουλίου, ενώ η ιδιωτική και η αύξηση των επενδύσεων παρέμεινε υποτονική. Ο κλάδος των υπηρεσιών συνέχισε να είναι η βασική πηγή ανάπτυξης το πρώτο εννεάμηνο του 2019, συνεχίζει η Κομισιόν. Η ανάκαμψη του κλάδου των κατασκευών επίσης συνέβαλε θετικά στην άνοδο του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο.

Όπως προαναφέρθηκε, το ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να διευρυνθεί κατά 2,4% και το 2021 κατά 2%. Με το επιχειρηματικό κλίμα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη σε προ κρίσης επίπεδα στα τέλη του 2019 και το διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνει, επενδύσεις και κατανάλωση αναμένεται να είναι οι βασικοί οδηγοί. Η ανάπτυξη των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα παραμείνει θετική αλλά πιθανότατα θα «περιοριστεί» εξαιτίας της μέτριας ανάπτυξης στις αγορές και τη χαμηλότερη ανάπτυξη σε όρους μεριδίων αγοράς.

Η αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται, με την ανεργία να υποχωρεί στο 16,6% τον Οκτώβριο του 2019, χαμηλότερα του 18,5% ένα χρόνο νωρίτερα, αν και παραμένει η υψηλότερη στην Ευρώπη. Η πρόσφατη αύξηση των εργαζομένων, κατά μέσο όρο 2% σε ετήσια βάση στα πρώτα τρία τρίμηνα, οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των μισθωτών, ενώ ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων μειώθηκε. Η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να διευρύνεται τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Κομισιόν εκτιμά ότι μετά το μέτριο 0,5% του 2019 θα υπάρξει ελαφρά άνοδος το 2020 και το 2021. Ο μέτριος ρυθμός αντανακλά την εικόνα των τιμών στην ενέργεια, ενώ η αύξηση του 2020 υποστηρίζεται ότι θα προέλθει από τον δομικό πληθωρισμό.