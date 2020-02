Πολιτική

Υπερπτήσεις και “αερομαχίες” στο Αιγαίο

“Ξεσάλωσαν” οι Τούρκοι στον αέρα του Αρχιπελάγους την Πέμπτη...

"Κόκκινο" χτύπησε η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, την Πέμπτη.

Ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, πέταξε πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσες -για τρίτη φορά σήμερα- στα 17.500 και στα 19.000 πόδια, στις 6 το απόγευμα, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν και το πρωί πάνω από την Παναγιά, τις Οινούσες, τους Λειψούς, τους Αρκιούς, το Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι, δηλαδή στο σύνολο των ελληνικών νησιών.

Οι , συνολικά, 62 παραβάσεις και παραβιάσεις δεν έμειναν αναπάντητες από ελληνικά μαχητικά με αποτέλεσμα να σημειωθούν 7 εμπλοκές…

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 4 (3x2F-16 και 1x4F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : -

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 8

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 53

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 7

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

1. Δεκατέσσερις εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν οι υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν τουρκικά F-16 σε ν. Παναγιά, Οινούσσες, Φαρμακονήσι, Λειψοί, Αρκοί και Αγαθονήσι.

2. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.