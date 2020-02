Κόσμος

Πούτιν: Όσο είμαι πρόεδρος δεν θα έχουμε “γονέα 1” και “γονέα 2”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Θα διατηρήσουμε τα "μητέρα" και "πατέρας"», ξεκαθάρισε ο Ρώσος πρόεδρος…

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τη συνάντησης με μέλη της ομάδας εργασίας που επιμελείται τις τροπολογίες για τις τροποποιήσεις του ρωσικού Συντάγματος, ξεκαθάρισε πως όσο θα βρίσκεται στο “τιμόνι” της χώρας, δεν θα εμφανισθούν οι έννοιες «γονέας 1» και «γονέας 2». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο γάμος είναι η ένωση ενός ανδρός και μιας γυναίκας.

«Όσον αφορά τα "γονέας 1" και "γονέας 2", έχω ήδη τοποθετηθεί δημόσια, αλλά θα το επαναλάβω πάλι. Όσο θα είμαι Πρόεδρος της Ρωσίας, δεν θα έχουμε "γονέας 1" και "γονέας 2". Θα διατηρήσουμε τα "μητέρα" και "πατέρας"», τόνισε ο Πούτιν.

Σημειώνεται πως πέρυσι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη ρωσική εθνική ταυτότητα, ξεκαθάρισε ευγενικά αλλά σθεναρά ότι δεν πρόκειται ν’ αντικατασταθούν οι παραδοσιακές μορφές οικογένειας από άλλα «προοδευτικά» παραδείγματα που εφαρμόζονται στη Δύση.

«Λέτε ότι η λέξη “Μητέρα” δεν μπορεί ν΄ αντικατασταθεί. Φαίνεται ότι ίσως μπορεί: Την αντικατέστησαν σε ορισμένες χώρες με τους όρους “γονέας 1” και ”γονέας 2”. Ελπίζω ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί εδώ», ανέφερε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Συμβουλίου Διαφυλετικών Σχέσεων, ενός συμβουλευτικού οργάνου του Κρεμλίνου.

Τα σχόλια του προέδρου Πούτιν ήλθαν σε απάντηση στον δικηγόρο Βίκτορ Βοντολάτσκι, που μίλησε για τις προσπάθειες να καλλιεργηθεί μια ενοποιητική ταυτότητα μεταξύ της ρωσικής νεολαίας, χωρίς παραβιάσεις στις άλλες εθνικές, θρησκευτικές ή ομαδικές ταυτότητες.

Οι λέξεις «μητέρα και «πατέρας» είναι λειτουργικά οι ίδιες, αλλά μεταφέρουν διαφορετικά συναισθηματικά βάρη, επιχειρηματολόγησε ο Βοντολάτσκι, όπως η «πατρίδα» και η «χώρα».

Το μειδίαμα του Ρώσου προέδρου ενώ απαντούσε μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως νεύμα προς την κατεύθυνση της Δύσης.