Συναγερμός στο ΥΠΟΙΚ εν όψει άρσης προστασίας της πρώτης κατοικίας

Επαφές με τους διαχειριστές "κόκκινων" δανείων έχει ο υπουργός Οικονομικών. Οι 4 κινήσεις του υπουργείου για την αντιμετώπισή τους.

Του Νίκου Ρογκάκου

Συνάντηση με τους διαχειριστές των "κόκκινων" δανείων, τις εταιρίες, δηλαδή, που έχουν πάρει χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες αναμένεται να έχει το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το καυτό θέμα των "κόκκινων" δανείων που έχει σημαντικά πολιτικά απόνερα φαίνεται να έχει οδηγήσει σε «συναγερμό» τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Ήδη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχοντας πρωταρχικό μέλημα την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, με στόχο την επιστροφή σε καθεστώς βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ανέλαβε μια σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τεσσάρων σημείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, τα πρώτα στοιχεία από τις τράπεζες δείχνουν ότι 43.400 δανειολήπτες με σύνολο δανείων πάνω από 3 δισ ευρώ πήγαν σε απευθείας ρύθμιση με τις τράπεζες κατά το β' 6μηνο του 2019. Όπως αναφέρεται για το πρώτο εξάμηνο δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά αναλογικά υπολογίζεται ότι μπορεί να έχουν γίνει 80.000- 100.000 ρυθμίσεις συνολικά στη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι σε γνώση του στοιχεία για όσους έχουν συναινέσει στην άρση του απορρήτου αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτημα ρύθμισης, ή για εκείνους που δηλώνουν διεύθυνση κατοικίας διαφορετική από εκείνη της α' κατοικίας κ.λ.π.

Όπως αναφέρθηκε και επισήμως το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε έρευνα, μέσω αποστολής e-mails σε 42.107 χρήστες της πλατφόρμας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβησαν στην οριστική υποβολή αιτήσεως για να λάβουν ρύθμιση του δανείου και συνακόλουθα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους. Αυτοί οι δανειολήπτες, αν και προχώρησαν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου, δεν ολοκλήρωσαν ποτέ την αίτησή τους στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι πολίτες «ψάχνονται το τελευταίο διάστημα για ρύθμιση, μάλλον θορυβημένοι από αυτά που ακούνε ότι έρχονται από Πρωτομαγιά». Στο φόντο αυτό από την κυβέρνηση σχεδιάζεται μια άσκηση πίεσης στα Funds (διαχειριστές δανείων) για να βελτιώσουν τις επικοινωνίες και τις προσφορές προς τους δανειολήπτες. «Πράγματι προσφέρουν καλές λύσεις (ρυθμίσεις) σε σχέση με τις τράπεζες, αλλά δεν είναι ακόμα οργανωμένα. Υπάρχει δυσκολία επαφής με τους πελάτες/ δανειολήπτες και είναι ενδεικτικό πώς ούτε το ΥΠΟΙΚ έχει ακόμα τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των διαχειριστών» αναφέρεται σχετικά και γι΄ αυτό οργανώθηκε και η συνάντηση της Παρασκευής. Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαχειριστές καθώς αγοράζουν αρκετά χαμηλά έχουν περιθώριο να προσφέρουν καλή αναδιάρθρωση (κούρεμα).

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δανείου 300.000 ευρώ που κουρεύτηκε στις 120.000 ευρώ. «Δεν αρκούν, όμως, οι μεμονωμένες περιπτώσεις και γι' αυτό θέλουμε συνολική εικόνα από τους διαχειριστές. Υπάρχει πρόθεση να γίνει κίνηση από κοινού με την ΤτΕ έτσι ώστε η PQH (εκκαθαριστής 17 τραπεζών μεταξύ των οποίων η Αγροτική και το ΤΤ) να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ευελιξίας που έχουν οι διαχειριστές, γιατί στην παρούσα φάση δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στους δανειολήπτες που προσφέρουν τα funds» αναφέρουν σχετικά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών που προαναγγέλλουν καμπάνια διαφήμισης για την πλατφόρμα α' κατοικίας.