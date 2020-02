Life

Εσύ, μπορείς να κάνεις το Twix® καλαμάκι;

Πέρσι, σου είπαμε για πρώτη φορά να βουτήξεις το Twix® στον καφέ σου, γιατί αυτός ο συνδυασμός γεύσεων είναι μο-να-δι-κός!

Φέτος, όμως σου έχουμε κάτι καλύτερο, για να απογειώσεις αυτή τη γευστική εμπειρία!

Τι είναι αυτό; Κάνε το Twix® καλαμάκι!

Και τώρα λογικά θα αναρωτιέσαι...ΠΩΣ γίνεται αυτό; Θα σου πούμε εμείς! Η διαδικασία είναι απλή και για να πετύχει, πρέπει να ακολουθήσεις με προσοχή μερικά βήματα.

Φτιάξε τον αγαπημένο σου καφέ, χουχούλιασε στο αγαπημένο σου σημείο στο σπίτι, πάρε το αγαπημένο σου Twix®, δάγκωσε πάνω και κάτω τις άκρες, βούτηξε και ρούφηξε σαν

από καλαμάκι! Αυτό ήταν, καλωσόρισες στον γευστικό παράδεισο!

Και γιατί να κάνεις αυτό που σου λέμε;

Επειδή πολύ απλά, μια Twix® & Coffee γουλιά αρκεί, για να απολαύσεις 4 γεύσεις σε 1!

Καφές, σοκολάτα, καραμέλα, μπισκότο και ok, σταματάμε εδώ την περιγραφή, γιατί ξεκίνησε μια κάποια σιελόρροια!

Και επειδή είμαστε σίγουροι ότι μία μπάρα Twix® ίσον καμία, για έξτρα απόλαυση έχουμε προνοήσει και στη συσκευασία θα βρεις άλλη μία, για να επαναλάβεις το απόλυτο ritual,

που θα γίνει λατρεία!