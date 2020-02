Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: η Βουλή “απέλυσε” την Υπουργό Εργασίας

Η εμμονή της με μια… πινακίδα, οδήγησε στην απομάκρυνση της από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση.

Η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας, με 62 ψήφους υπέρ έναντι 26 κατά, αποφάσισε την αποπομπή από την υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Ρασέλα Μιζράχι, μετά την ενέργεια της τελευταίας να επανατοποθετήσει στο υπουργείο πινακίδα στην οποία αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία της χώρας («Δημοκρατία της Μακεδονίας»).

Υπέρ της πρότασης για την αποπομπή της Μιζράχι ψήφισαν οι βουλευτές του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Ζόραν Ζάεφ και οι βουλευτές των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας, ενώ κατά τάχθηκαν οι βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE, από το οποίο προέρχεται η Μιζράχι. Η συνεδρίαση της Βουλής για την αποπομπή της υπουργού Εργασίας ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την αποπομπή της υπουργού Εργασίας είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Όλιβερ Σπάσοφσκι, ο οποίος μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής, ανέφερε ότι η Ρασέλα Μιζράχι, με την ενέργεια της να επαναφέρει την «επίμαχη» πινακίδα, παραβίασε κατάφωρα το Σύνταγμα και έθεσε σε κίνδυνο τις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με γειτονικές χώρες, όπως και την ευρωατλαντική πορεία της χώρας.

«Ως πρόεδρος της κυβέρνησης, δεν μπορώ να επιτρέψω οι πολίτες και η χώρα να κρατούνται όμηροι μιας ανεύθυνης συμπεριφοράς, που θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών και όλα τα οφέλη της συμφωνίας αυτής για την ένταξή μας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και για την προώθηση των σχέσεών μας με τους γείτονές μας», υπογράμμισε ο Όλιβερ Σπάσοφσκι.

Η Ρασέλα Μιζράχι, η οποία εκφράστηκε στη συνεδρίαση της Βουλής, υποστήριξε ότι «κληρονόμησε» την πινακίδα αυτή, όταν ανέλαβε καθήκοντα υπουργού, στις αρχές Ιανουαρίου και χαρακτήρισε «αστεία» την κατηγορία ότι παραβίασε το Σύνταγμα, ισχυριζόμενη ότι η όλη υπόθεση για την αποπομπή της υποκινήθηκε για καθαρά πολιτικούς λόγους και για να καλυφθούν, όπως είπε, παρανομίες της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Η Μιζράχι είπε ακόμη ότι στη σύντομη θητεία της ως υπουργού Εργασίας έγινε στόχος αντισημιτικών επιθέσεων λόγω της εβραϊκής καταγωγής της και ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας: «Είμαι περήφανη Εβραία από την Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών (Φεβρουάριος 2019), σε όλα τα υπουργεία τοποθετήθηκαν επιγραφές και πινακίδες με τη νέα ονομασία της χώρας: «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Στο υπουργείο Εργασίας όμως είχε παραμείνει στην αίθουσα Τύπου μία πινακίδα με το προηγούμενο όνομα της χώρας, την οποία η αποπεμφθείσα πλέον υπουργός Εργασίας επέλεγε ως φόντο όταν προέβαινε σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Σε αντίθεση με εκείνη, η προκάτοχός της στο υπουργείο Μίλα Τσάροφσκα, η οποία προερχόταν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, είχε καλύψει την πινακίδα αυτή με ένα μεγάλο πανό, στο οποίο αναγραφόταν η νέα ονομασία της χώρας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας — το οποίο όμως αφαιρέθηκε το τελευταίο διάστημα.

Η Ρασέλα Μιζράχι ορίστηκε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής την 3η Ιανουαρίου, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας που ορίζει πως 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στη χώρα σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχει και η αντιπολίτευση, με δύο υπουργούς. Το VMRO-DPMNE εκπροσωπείται στην υπηρεσιακή κυβέρνηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Την Κυριακή αναμένεται να επισημοποιηθεί η διάλυση της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας και η προκήρυξη νέων, πρόωρων βουλευτικών εκλογών τη 12η Απριλίου.