Κοινωνία

Μενάνδρου: Στο “μικροσκόπιο” βίντεο από την φονική συμπλοκή

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Σε προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την αιματηρή συμπλοκή το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Μενάνδρου, μεταξύ αλλοδαπών, με έναν νεκρό και ένα βαριά τραυματία.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας έχουν αναγνωρίσει τους δράστες από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας στην περιοχή.



Εν τω μεταξύ, το φως της δημοσιότητα είδαν δύο βίντεο από την στιγμή του φονικού. Το ένα τράβηξε περαστικός, ο οποίος είχε κρυφτεί μέσα σε κατάστημα, και καταγράφει με το κινητό του έναν άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο της συμπλοκής. Ο άνδρας μοιάζει να κρατάει όπλο και να αλλάζει γεμιστήρα, ενώ άλλη κάμερα έχει καταγράψει δεύτερο άτομο να κρατά όπλο.



Από το απόγευμα της Πέμπτης, έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε στοχευμένες αστυνομικές έρευνες σε σπίτια υπόπτων, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο.



Κατά την επιχείρηση χθες το πρωί στην οδό Μενάνδρου προσήχθησαν συνολικά 186 αλλοδαποί. Από αυτούς συνελήφθησαν έξι επειδή δεν είχαν χαρτιά αλλά και για παρεμπόριο. Στην επιχείρηση του Σαββάτου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 40 προσαγωγές από τις οποίες οι δυο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.