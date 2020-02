Πολιτισμός

“Άρωμα Ανατολής” από την Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Μέγαρο Μουσικής (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τρεις μοναδικές βραδιές με την υπογραφή της αγαπημένης ερμηνεύτριας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές.