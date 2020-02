Πολιτική

ΝΔ: O Τσίπρας ξεπέρασε τον εαυτό του στο θράσος και στο ψέμα

«Η θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πέφτει μεγάλη στον Αλέξη Τσίπρα» τονίζει η ΝΔ.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η ΝΔ με αφορμή όσα είπε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στο Μάτι.

«Ο Αλ.Τσίπρας ξεπέρασε τον εαυτό του στο θράσος και στο ψέμα. Σήμερα λοιπόν ανακάλυψε ότι για την τραγωδία στο Μάτι δεν φταίνε οι τραγικοί χειρισμοί της κυβέρνησής του, αλλά πάλι «κάποιοι άλλοι». Το τελευταίο καταφύγιο του λαϊκισμού, οι θεωρίες συνομωσίας» αναφέρει η ΝΔ και προσθέτει:

. “Ξέχασε” τα αναίσχυντα ψέματα, τις θεατρικές παραστάσεις του, όταν ήξερε ότι υπάρχουν νεκροί και τις συνεντεύξεις-παρωδία. Η λέξη ντροπή είναι λίγη για να χαρακτηρίσει τα λεγόμενα και τη βολική “αμνησία” του. Με τις νέες θεωρίες του το μόνο που κάνει είναι να υπενθυμίζει στον ελληνικό λαό τα ψέματα, την υποκρισία και την ανικανότητά του. Και έτσι να επιβεβαιώνει ότι και η θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του πέφτει μεγάλη.»