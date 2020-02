Κόσμος

Κορονοϊός: επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Diamond Princess

Πόσοι επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο που έχει τεθεί σε καραντίνα. Πότε αναμένεται η επιστροφή τους στην πατρίδα.

Επιχείρηση επαναπατρισμού δυο Ελλήνων που βρίσκονται στο κρουαζεριόπλοιο Diamond Princess στην Ιαπωνία, θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ήδη συντονίζουμε και οργανώνουμε μια επιχείρηση ενδεχομένως για την άλλη εβδομάδα επαναπατρισμού αυτών των δυο Ελλήνων σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και όλους τους συναρμόδιους φορείς», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε επισήμως, ένας στους δέκα επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο, που είναι σε καραντίνα, φέρει τον κορονοϊό.