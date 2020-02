Κοινωνία

Το πρώτο “πρόστιμο” σε κωπηλάτη που αγνόησε την κακοκαιρία

Αμέσως μετά την διάσωση του από σκάφος του Λιμενικού, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο νόμου.

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε σε έναν 43χρονο κωπηλάτη, ο οποίος χθες ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή Κυπρί 'Ανδρου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αδυνατούσε να προσεγγίσει την ακτή και κάλεσε σε βοήθεια.

Άμεσα στο σημείο κατέφθασε περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος όπου στελέχη του περισυνέλεξαν καλά στην υγεία του τον 43χρονο και τον μετέφεραν στο λιμάνι του Γαυρίου. Από το τοπικό λιμεναρχείο εκδόθηκε σχετική παράβαση σύμφωνα με το γενικό κανονισμό λιμένος και επιδόθηκε στον 43χρονο ο οποίος αναμένεται να κληθεί σε απολογία από το τοπικό λιμεναρχείο.

Πρόστιμο προς τον 43χρονο δεν έχει ακόμα επιβληθεί και αν αυτό θα επιβληθεί θα εξαρτηθεί από αυτά που θα υποστηρίξει στην απολογία του. Στην περίπτωση που κριθεί ότι θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο αυτό θα εκδοθεί από το αρχηγείο του λιμενικού.

Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων έχει ήδη κινηθεί και για άλλα περιστατικά που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού. Σημειώνεται ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού με σχετική διαταγή του προς τα κατά τόπους λιμεναρχεία είχε ζητήσει στις 22/01 την εφαρμογή σχετικών κανονισμών Λιμένα και διάθεσης μέσων σε τρίτους, που προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων και προσωπικού σε επιχειρήσεις Έρευνας - Διάσωσης λόγω υπαιτιότητας πολιτών .

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου αναφέρει:

«Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Γαυρίου Άνδρου μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, για την αδυναμία προσέγγισης στην ακτή 43χρονου κωπηλάτη όρθιας κωπηλασίας (SUP), ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή ”Κυπρί” ν. Άνδρου.



Άμεσα για την περιοχή εκίνησε περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απέπλευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο 43χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από το περιπολικό σκάφος καλά στην υγεία του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμένα Γαυρίου.



Από τη Λιμενική Αρχή Γαυρίου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».