Αθλητικά

Ο Τσεπτεγκέι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5χλμ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο 23χρονος αθλητής από την Ουγκάντα, έσπασε το φράγμα των 13 λεπτών...

Ο Τζόσουα Τσεπτεγέι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5χλμ δρόμου, με 12:51 στο Monaco Run, που έγινε στο Πριγκιπάτο.

Ξεκινώντας μόνος του από την αρχή, ο 23χρονος αθλητής από την Ουγκάντα, έσπασε το φράγμα των 13 λεπτών, κατεβάζοντας κατά 27 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ (13:18) του Κενυάτη Ρόνεξ Κιπτούρο

«Πω πω, αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο», δήλωσε ο Τσεπτεγκέι, κάτοχος και του παγκόσμιου ρεκόρ 10.000μ. δρόμου (26:38) από την Βαλένθια.