Κοινωνία

Περιμένοντας τις αποζημιώσεις στο Μάτι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αδελφή της Άννας Βίσση, Νίκη που ζει στην περιοχή μιλά στον ΑΝΤ1 για τον "Γολγοθά" των κατοίκων που είναι αντιμέτωποι με το "τέρας" της γραφειοκρατίας.