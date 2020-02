Πολιτική

“Θρίλερ” στον… αέρα για Σταϊκούρα, Χαρδαλιά και Λοβέρδο

Περιπετειώδης η προσγείωση του αεροσκάφους, που επέβαιναν, στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Λαχτάρησαν οι επιβάτες αεροπλάνου κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω θυελλωδών ανέμων.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της προσγείωσης δέχθηκε ισχυρή πίεση από ισχυρούς πλευρικούς ανέμους. Ο πιλότος έκανε δυο προσπάθειες προσγείωσης και τελικώς κατόρθωσε να το προσγειώσει με ασφάλεια στο έδαφος.