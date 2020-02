Κοινωνία

Άνδρας βρέθηκε νεκρός με εγκαύματα στο σπίτι του

Τραγωδία με έναν ηλικιωμένο άνδρα στο Κορωπί. Τι διαπίστωσαν οι Αρχές.

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Κορωπί, όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για νεκρό άνδρα εντός της οικίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε, λίγο πριν τις 08.00 το πρωί, για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως έφθασαν άνδρες της ΕΛΑΣ στο σημείο, αλλά και ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο άτυχος άνδρας έφερε εγκαύματα στην πλάτη.

Μάλιστα, το σπίτι έφερε ίχνη από φωτιά, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για την αιτία που την προκάλεσε και το πότε προκλήθηκε.

Έρευνες για το περιστατικό διεξάγουν οι Αρχές.