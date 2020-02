Κοινωνία

Λεωφορειολωρίδες: αύξηση 1324% στις κλήσεις τον Ιανουάριο

Εκατοντάδες παραβάτες «πιάστηκαν» από τις φωτογραφικές κάμερες. Αυξημένα τα μπλόκα της τροχαίας.

Η συνεργασία και η εντατικοποίηση των δράσεων της Τροχαίας και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για τις Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων (Α.Λ.Λ.) "αποδίδει απτά αποτελέσματα", όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πιο αναλυτικά, τον Ιανουάριο του 2020, έναντι του Ιανουαρίου του 2019 :

αυξήθηκαν σε ποσοστό 1.324% οι βεβαιωθείσες παραβάσεις σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων. Συγκεκριμένα βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 1.046 παραβάσεις, έναντι 79 τον Ιανουάριο 2019, με τον Μέσο Όρο της προηγουμένης πενταετίας να κυμαίνεται στις 377 παραβάσεις,

"Οι Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων (Α.Λ.Λ.) έχουν θεσπιστεί για να εξυπηρετούν τους πολίτες στις μετακινήσεις τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και για το λόγο αυτό οι παραβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως αντικοινωνική συμπεριφορά. Οι έλεγχοι και η δραστηριότητα των Υπηρεσιών θα συνεχιστούν", σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.