Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συνάντηση Κικίλια με ειδικούς λοιμοξιολόγους

Οι επιστήμονες επικρότησαν τις δράσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, με ομάδα εμπειρογνωμόνων και ειδικών λοιμοξιολόγων, για τον νέο κοροναϊό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, «οι επιστήμονες επικρότησαν τις δράσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Η ομάδα εργασίας θα συνεργάζεται με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό καθηγητής παθολογίας – λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας».

Την ομάδα εργασίας αποτελούν:

Βατόπουλος Άλκης, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ

Γαργαλιάνος Παναγιώτης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Γιαμαρέλλου Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών

Δαϊκος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ

Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Ζαούτης Θεοκλής, Καθηγητής Παιδιατρικής & Επιδημιολογίας - University of Pennsylvania - School of Medicine

Καραϊσκου Αγγελική, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Λάγιου Παγώνα, Παθολόγος, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Παν/μίου Harvard, ΗΠΑ

Λαζανάς Μάριος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS

Λουρίδα Αθανασία, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ – Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μαγιορκίνης Γκίκας, Καθηγητής, Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επισκόπηση των επιστημονικών δεδομένων και των εξελίξεων της επιδημίας του κορονοϊού 2019-nCoV

Μεντής Ανδρέας, Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ε.Ι. PASTEUR

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Επιδημιολογίας ΠΑΔΑ (πρώην ΕΣΔΥ)

Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια Γ' Παιδιατρικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παππά - Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια Α' Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών & Αιμορραγικών Πυρετών

Σαρόγλου Γεώργιος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύψας Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ

Τολούμης Γεώργιος, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ

Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ

Τσιόδρας Σωτήριος, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ - ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Παθολόγος­ Λοιμωξιολόγος

Τσολιά Μαρία, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ

Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολιτικής Αεροπορίας

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας

Δημήτρης Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Eργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.

Βάνα Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ.