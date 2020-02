Πολιτική

Μητσοτάκης: στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Κύπρου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνάντησε, στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Την διαβεβαίωση πως η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού εξέφρασε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε σύντομη συζήτηση που είχαν κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφεραν:

Πρωθυπουργός: «Είναι μεγάλη χαρά να σας υποδέχομαι στην πρώτη μας συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη νέα μου ιδιότητα. Και είναι πάντα μεγάλη η χαρά όταν υποδέχομαι έναν πολύ καλό προσωπικό μου φίλο, έναν πολύ καλό φίλο της Νέας Δημοκρατίας κι έναν πολύ καλό φίλο της Ελλάδας. Καλώς ήρθες».

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Πρωθυπουργέ μου, ιδιαίτερα τα αισθήματα να παρευρίσκομαι για πρώτη φορά στο Μαξίμου με Πρωθυπουργό της Ελλάδας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μία περίοδο που, υπό την Πρωθυπουργία σας, η Ελλάδα ανακτά την εθνική της αξιοπιστία και οι Έλληνες νιώθουν αξιοπρεπείς. Αλλά και βλέπουν την ελπίδα για μία καλύτερη Ελλάδα μπροστά».

Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προς την Κύπρο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Επίσης, καταγράφηκε συναντίληψη ως προς την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Ο κ. Νεοφύτου επισκέφθηκε και τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του ΔΗ.ΣΥ. κ. Αλέξανδρο Σίνκα. Εκεί συναντήθηκε με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Στεργίου, τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Γενικό Διευθυντή Γιάννη Μπρατάκο, τον Γραμματέα Οργανωτικού και Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη, καθώς και τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου, Νίκο Ρωμανό.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις για τις δύο χώρες μας σχετικά με τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής και το μεταναστευτικό καθώς και οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναληφθούν από τα δύο κόμματά μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στα εγκαίνια του νέου γραφείου της Νέας Δημοκρατίας στη Λευκωσία.