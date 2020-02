Κοινωνία

Κολλάρος στον ΑΝΤ1: άμεσα η προσφυγή στο ΣτΕ για τις επιτάξεις (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα κυβερνητικά μέτρα για το Μεταναστευτικό, το "πάγωμα" εν όψει διαλόγου και οι αντιδράσεις στα νησιά. Τι λέει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αν. Σάμου.