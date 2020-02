Οικονομία

Εξωδικαστικός για… φορολογικές διαφορές

Την αποσυμφόρηση των δικαστικών αιθουσών από χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών.

Διατάξεις που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των εξωδικαστικών διαδικασιών για οφειλές στο Δημόσιο καταρτίζει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες από το υπουργείο Οικονομικών, είναι σε φάση επεξεργασίας από τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο και το επιτελείο του.

Μεταξύ άλλων, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δρομολογεί ένα σχέδιο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για 10.000 ανοικτές υποθέσεις, με στόχο να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία εφέτος 50 εκ. ευρώ.

Στόχος είναι μέσα από διαδικασίες διαμεσολάβησης οι οφειλέτες να συμβιβαστούν με το Δημόσιο και να πάψει και όποια η δικαστική εκκρεμότητα με φορολογούμενους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για επίλυση φορολογικών διαφορών με το Δημόσιο και ενδεχομένως μέχρι να «καθαρίσουν», να χρειαστεί με τα σημερινά δεδομένα να περιμένουν ακόμα και 10 χρόνια.