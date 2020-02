Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: H κυβέρνηση επαναφέρει οριζόντιες περικοπές και επιβαρύνει το Ασφαλιστικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για πλήγμα σε χαμηλοσυνταξιούχους και μεγάλη μερίδα μικρομεσαίων επαγγελματιών κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, δίνοντας στην δημοσιότητα πίνακες και παραδείγματα.

«Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο πλήττει στοχευμένα τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους επαγγελματίες των κατώτερων και μεσαίων εισοδημάτων», δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «πίσω από την ψευδή εικόνα περί γενικευμένων αυξήσεων και ελαφρύνσεων, επαναφέρει τη λογική των οριζόντιων περικοπών και των επιβαρύνσεων στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

«Η κυβέρνηση προκαλεί απώλεια εισοδήματος για 9 στους 10 συνταξιούχους, καθώς καταργεί τη μόνιμη 13η σύνταξη», αναφέρει ότι «αυξάνει τις εισφορές κατά 20% για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους» και ότι «μειώνει πολλαπλάσια τις εισφορές των υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων», επιπλέον δε όπως υποστηρίζει ο κ. Χαρίτσης, «έχει μειώσει τη δαπάνη για τις συντάξεις κατά 200 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με το 2019».

Όλη η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση

«Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, πλήττει στοχευμένα τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους επαγγελματίες των κατώτερων και μεσαίων εισοδημάτων. Η κυβέρνηση προκαλεί απώλεια εισοδήματος για 9 στους 10 συνταξιούχους, καθώς καταργεί τη μόνιμη 13η σύνταξη -ολόκληρη για χαμηλοσυνταξιούχους και αναλογική για υψηλότερες συντάξεις- ενώ οι όποιες αυξήσεις θα αφορούν μόλις 1 στους 10, από την κλίμακα των υψηλότερων συντάξεων. Επίσης, αυξάνει τις εισφορές κατά 20% για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ενώ μειώνει πολλαπλάσια τις εισφορές των υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων. Την ίδια στιγμή, η ΝΔ έχει μειώσει τη δαπάνη για τις συντάξεις κατά 200 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με το 2019. Επιλέγει συνειδητά να μικρύνει την «πίτα» των συντάξεων και σε αυτή τη μικρότερη «πίτα» κάνει μία αντίστροφη αναδιανομή σε βάρος των χαμηλοσυνταξιούχων. Πίσω από την ψευδή εικόνα περί γενικευμένων αυξήσεων και ελαφρύνσεων, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση επαναφέρει τη λογική των οριζόντιων περικοπών και των επιβαρύνσεων στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

Πυρά και απο την Αχτσιόγλου

Εν τω μεταξύ, η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, με δήλωση της επιτίθεται στην Κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για σκόπιμη απόπειρα ενεργοποίησης κοινωνικού αυτοματισμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Όταν ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του κατηγορούν τους απεργούς χαρακτηρίζοντάς τους ως δήθεν «εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ» και την ίδια ώρα βγαίνει ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και δηλώνει πως είναι μέλος της ΔΑΚΕ, δηλαδή της ΝΔ, της οποίας ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής, τότε όλη η Ελλάδα καταλαβαίνει πως κανένας κοινωνικός αυτοματισμός δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που πίσω από την προπαγάνδα για γενικευμένες αυξήσεις στις συντάξεις φέρνει μόνο αυξήσεις στις εισφορές για 9 στους 10 και μειώσεις στο συνολικό εισόδημα των συνταξιούχων».

Πίνακες εισφορών και παραδείγματα συντάξεων από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στην δημοσιότητα πίνακες με εισφορές και τις αλλαγές που φέρνουν, όπως υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, οι διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού, καθώς και παραδείγματα για τις αλλαγές στις συντάξεις.

Ακολουθεί η παράθεση των στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ:

"Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016

Πλήθος :2.500.048

Ωφέλεια από αύξηση επικουρικής: 251.000

Απώλειες από κατάργηση 13ης σύνταξης: 2.500.048

Οι λογιστικές μεταβολές στις συντάξεις λόγω των αλλαγών των ποσοστών αναπλήρωσης θα απορροφηθούν από την προσωπική διαφορά και οι συνταξιούχοι δεν θα δουν κάποια πραγματική διαφορά στις αποδοχές τους από την αλλαγή των συντελεστών. Θα δουν όμως απώλειες από την κατάργηση της 13ης σύνταξης.

Συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016

Πλήθος :240.000

Απώλειες από κατάργηση 13ης σύνταξης: 240.000

Ωφέλειες από ασφαλιστικό ΝΔ για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης: 70.000

Συνολικά: Από τους 2.542.000 συνταξιούχους

Πραγματική μείωση στο ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις θα έχει το 90% των συνταξιούχων.

Πραγματικές ωφέλειες στο ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις θα έχει μόνο το 10% των ήδη συνταξιούχων.