Αθλητικά

Euroleague: Αθωώθηκε ο Παναθηναϊκός για την καταγγελία που είχε κάνει ο Ολυμπιακός

"Έκλεισε" οριστικά η υπόθεση που είχε απασχολήσει τους "αιωνίους" για μεγάλο διάστημα. Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.

Μια υπόθεση που απασχόλησε τους «αιώνιους» για μεγάλο χρονικό διάστημα, «έκλεισε» οριστικά σήμερα, με τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague να αθωώνει τους «πράσινους», μετά τα όσα τους είχαν κατηγορήσει οι «ερυθρόλευκοι».

Πρόκειται για τη διαμάχη που είχε προκύψει μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, μετά το ντέρμπι της 9ης Νοεμβρίου του 2018 στο ΟΑΚΑ (93-80 υπέρ των «πράσινων»), στο οποίο οι Πειραιώτες υποστήριζαν ότι οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» κατηγορούσαν τους διαιτητές για δωροδοκία, με τον Παναθηναϊκό να απαντά με καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Αθλητικός Δικαστής της Εuroleague απέρριψε την πρώτη φορά την καταγγελία του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να καταφεύγουν στο CAS, το οποίο με τη σειρά του επέστρεψε την υπόθεση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στη δεύτερη απόφαση του Αθλητικού Δικαστή, μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι η συμπληρωματική κατάθεση που έγινε και χρησιμοποιήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ήταν άνευ ουσίας.