Μπακογιάννη, Παπανδρέου και Κατρούγκαλος τάχθηκαν υπέρ της προσφυγής στη Χάγη

Τι υποστήριξαν σχετικά με τις πρωτοβουλίες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Υπέρ της ενεργητικής πολιτικής, του διαλόγου και των πρωτοβουλιών στις σχέσεις μας με την Τουρκία τάχθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα το ερώτημα: «Μας συμφέρει η Χάγη;», με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κατρούγκαλου και του καθηγητή Χρήστου Ροζάκη.

Η κ. Μπακογιάννη έκανε έκκληση για εθνική ενότητα και σοβαρότητα καθώς τα γεωστρατηγικά δεδομένα έχουν αλλάξει, η Τουρκία έχει αλλάξει «και πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας στα νέα δεδομένα».

Έχουμε δύο επιλογές είπε: «Την αρχή της ενεργητικής πολιτικής και του διαλόγου και δεύτερον την αμυντική διαχειριστική πολιτική. Εγώ πιστεύω, τόνισε, ότι πρέπει να λύσουμε τις διαφορές μόνον με την πολιτική. Προϋπόθεση είναι σαφώς η ισχυρή μας άμυνα, αλλά είναι μείζον λάθος αν αντί να προσπαθήσουμε εμείς, να περιμένουμε από τρίτους να μας επιβάλουν να καθίσουμε στο τραπέζι. Εμείς πρέπει να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων».

Αναφερόμενη στη Χάγη, κατήγγειλε τον διχαστικό, απλουστευτικό και λαϊκιστικό λόγο που ακούγεται τελευταία, σημειώνοντας ότι «εκτός από την άμυνά μας και τις συμμαχίες το μεγάλο μας όπλο είναι το διεθνές δίκαιο». «Γράφεται ότι αν πιστεύεις στην προσφυγή στη Χάγη είσαι μειοδότης. Αυτό αδυνατίζει την ουσία. Η Ελλάδα που πιστεύει στο διεθνές δίκαιο τι θα κερδίσει με τη μη αποδοχή της Χάγης; Έχουμε την άμυνά μας, τις συμμαχίες μας αλλά το μεγάλο όπλο είναι το Διεθνές Δίκαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη για τη Χάγη, και ότι πρέπει να προηγηθούν διάφορα στάδια: Να ξεκινήσει ένας διάλογος, να μειωθεί η ένταση, να προχωρήσουν οι διερευνητικές επαφές, να συμφωνήσει η Τουρκία ότι είναι προς όφελός της μια τέτοια λύση – «γιατί έχει απλωθεί πολύ με την εξωτερική της πολιτική, δεν το αντέχει και το ξέρει».

Μιλώντας για το Κυπριακό είπε ότι «όσοι πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι βιώσιμη να το πουν, εγώ δεν το πιστεύω». Αντιθέτως η κ. Μπακογιάννη βλέπει να ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του Κυπριακού μετά τις εκλογές στο νησί και ως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. «Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία», τόνισε.

«Το μήνυμα του διαλόγου πρέπει να είναι πάντα στο τραπέζι», είπε πολλές φορές η πρώην Υπουργός Εξωτερικών κι αυτό, «παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις εντάσεις. Δεν υπάρχει κίνδυνος αν συνομιλούμε».

Αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά με την προηγούμενη Κυβέρνηση, λέγοντας ότι η σημερινή ενημερώνει σε βάθος τα πολιτικά κόμματα και θα συνεχίσει να το κάνει, ως οφείλει.

Μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή της που τα τρία μεγάλα κόμματα εκπρόσωποι των οποίων ήταν παρόντες στην αποψινή εκδήλωση συμφωνούν ως προς την κεντρική πολιτική, ως προς την προσφυγή στη Χάγη και αυτό, όπως είπε, «είναι κέρδος για τη χώρα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Παπανδρέου τάχθηκε κατά της παθητικής λογικής στην εξωτερική πολιτική που περιγράφει μια Ελλάδα φοβισμένη σε εσωστρέφεια και χαρακτήρισε αυτή τη λογική αδιέξοδη και δειλή. «Δεν είδα καμιά αρνητική εξέλιξη όταν είχαμε μια ξεκάθαρη συζήτηση με την Τουρκία, προβάλλοντας τα θέματά μας», είπε.

Για τη Χάγη, σημείωσε ότι είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με τη συγκυρία και η Κυβέρνηση να είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος αλλά και το κόστος του να αφήνει τον χρόνο να περνάει χωρίς πρωτοβουλίες.

Ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε νηφαλιότητα και εθνική ευθύνη και υπερασπίστηκε το Ελσίνκι ως μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές επιτυχίες της Ελλάδας, αν και δέχθηκε ότι απαιτείται νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.

Το κεκτημένο, πρόσθεσε πρέπει να διατηρηθεί και στις διερευνητικές επαφές και να μην ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, σημείο που τόνισε και η κ. Μπακογιάννη.

Ο κ. Κατρούγκαλος, στο μήνυμά του, καθότι ασθενής, τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η ενεργητική πολιτική εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να πεισθεί η Τουρκία ότι είναι προς το συμφέρον της να ακολουθήσει τον δρόμο του διεθνούς δικαίου και της Χάγης.

Εξήρε τις συμμαχίες με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο καθώς και τον σχεδιασμό του East Med Gas Forum και του αγωγού East Med.

Συνοψίζοντας ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε πως «η μόνη ρεαλιστική προοπτική επίλυσης της διαφοράς πρέπει να αποδέχεται την ένταξη της άλλης πλευράς στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, με προϋπόθεση τον σεβασμό των κανόνων του δικαίου της θάλασσας, σε συνδυασμό με αποφασιστική, ενεργητική δική μας πολιτική σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε η Τουρκία να έχει πλήρη συνείδηση ότι μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει και ότι αντίθετη πολιτική της θα την οδηγήσει σε υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της και σε κίνδυνο να αποκλεισθεί εντελώς από τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου».