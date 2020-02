Life

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Χάρης Ρώμας και ο Νίκος Χατζηνικολάου

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για την πορεία του στην υποκριτική και αποκαλύπτει στοιχεία από την προσωπική του ζωή, όπως ο άγνωστος – στους πολλούς – γάμος του.

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Χάρη Ρώμα.

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, ο Χάρης Ρώμας ξεδιπλώνει τη ζωή του.

Οι σπουδές στην Ιατρική, ο άγνωστος γάμος και η διαδρομή από την κρατική τηλεόραση μέχρι τα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Το καφέ της Χαράς», αποτελούν μερικά μόνο απο τα σημεία της άκρως ενδιαφέρουσας συζήτησης του καλλιτέχνη με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ενώπιος Ενωπίω», κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1

