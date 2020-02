Κόσμος

Νεκροί από εκτροχιασμό τρένου στην Αυστραλία (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από τον εκτροχιασμό βαγονιών. Τι μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, όταν τρένο που πραγματοποιούσε δρομολόγιο μεταξύ Πολιτειών της Αυστραλίας εκτροχιάστηκε κοντά στη Μελβούρνη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το τρένο, που είχε ξεκινήσει από το Σίδνεϊ, εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Γουάλαν, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τη Μελβούρνη.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αρκετά βαγόνια του τρένου που είχαν φύγει από τις ράγες, με τη μηχανή του να έχει πέσει στο πλάι.

«Το τρένο που ταξίδευε από το Σίδνεϊ προς τη Μελβούρνη εκτροχιάστηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Χιουμ λίγο πριν τις 8.00μμ (τοπική ώρα)», ανέφερε η αστυνομία της Πολιτείας της Βικτόρια σε ανάρτηση στο Twitter.

«Δύο άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο σημείο του συμβάντος και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν».

Η εφημερίδα Age της Μελβούρνης, επικαλούμενη τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ανέφερε ότι υπήρξε αεροδιακομιδή ενός ανθρώπου στη Μελβούρνη ενώ τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και αρκετοί άλλοι θα διακομιστούν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο τρένο υπήρχαν περίπου 160 επιβάτες.