Πολιτική

Γεννηματά: Να δοθεί τέλος στο δράμα που βιώνουν τα ελληνικά νησιά

Την στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μεταναστευτικό ζήτησε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ από τις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα περνά μια δοκιμασία, που αφορά όλη την Ευρώπη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας μετατρέψει σε αποθήκη ψυχών. Ζητώ την στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στο δράμα που βιώνουν τα νησιά μας», τόνισε η Φώφη Γεννηματά κατά την προσέλευσή της στην προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος- PES Leaders, στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ προσέθεσε ότι απαιτείται άμεση αποσυμφόρησή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με ουσιαστική φύλαξη των συνόρων και βεβαίως με κατανομή των αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη-μέλη.

«Πρέπει να παρθούν μέτρα άμεσα, τώρα, πριν να είναι πολύ αργά για όλους. Η ακροδεξιά καραδοκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη», προειδοποίησε.

Αναφερόμενη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που συζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε έκτακτη Σύνοδο, η κ. Γεννηματά σημείωσε ότι «πρέπει να είναι ενισχυμένος αν θέλουμε να αλλάξει πορεία η Ευρώπη και να μπει στη νέα εποχή».

Σχετικά με την Πράσινη συμφωνία είπε ότι «κάνουν λάθος όσοι την βλέπουν ανταγωνιστικά με τις πολιτικές συνοχής και τη στήριξη των αγροτών. Είναι πολιτικές συμπληρωματικές, αναπτυξιακές και αναδιανεμητικές» και πρόσθεσε: «Ευθύνη όλων μας είναι να εφαρμόσουμε την πράσινη συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσουμε τη δίκαιη μετάβαση στις αλλαγές που απαιτούνται, γιατί μονάχα έτσι θα αντιμετωπίσουμε το τεχνολογικό χάσμα, την κλιματική αλλαγή, αλλά και θα μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ του βορρά και του νότου, αλλά και μεταξύ των περιφερειών»/