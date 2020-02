Αθλητικά

Γιαννακόπουλος κατά οργανωμένων: “Θα σας βάλω τις κουκούλες στον κ@@ο”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις, ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» ξεκαθάρισε ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε κάθαρση της «Θύρας 13».

Σε... άλλη διάσταση περνάει η διαμάχη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με μερίδα οργανωμένων του Παναθηναϊκού, με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη να ξεκαθαρίζει στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε κάθαρση της «Θύρας 13».

Χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις, ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού», αφού πρώτα αναφέρθηκε στην επιτυχία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ στο Λιγκ Καπ, στη συνέχεια εστίασε στα όσα διαδραματίστηκαν στη χθεσινή απονομή, με αποκορύφωμα την επίθεση που δέχθηκε φίλος του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα με διώξει κανείς από τον Παναθηναϊκό, θα τους διώξω εγώ», αναφερόμενος στους 50-100 οπαδούς της θύρας 13, που πρέπει να απομονωθούν και να αποκλειστούν από τον Παναθηναϊκό.

«Σήμερα θα έπρεπε να είναι μέρα που θα μας γέμιζε μόνο με χαρά. Χθες μετά από δέκα χρόνια, το τμήμα βόλεϊ έφερε έναν τίτλο στον πολύπαθο Παναθηναϊκό. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια. Σκοπός ήταν να κοιτάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Φέτος θέλαμε να εδραιώσουμε τα τμήματα στην πρώτη κατηγορία και μετά να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ήρθε ένας τίτλος», είπε αρχικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχισε: «Τα αποτελέσματα που έχουν έρθει από το 2012 που είμαι εγώ θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι επιτυχημένα. Ο πρόεδρος όμως έχει και έναν άλλο ρόλο να έρχεται κόσμος και οικογένειες και να μπορέσω να καταφέρω να μην φοβάται ο κόσμος. Το 2012 μου είχαν πει πως στο κομμάτι που κάθεται η Θ. 13 στο μπάσκετ γίνονται ντου και δεν αφήνουν ασφάλεια να πάει εκεί. Μου έλεγε ο πατέρας μου "ο κόσμος έχει δίκιο να τον ακούς" θα ήμουν ηλίθιος και αντιπαναθηναϊκός αν ήθελα να σπάσω την αλυσίδα του κόσμου που φέρνει μαζί με τη διοίκηση τα τρόπαια. Έχω κάτσει στο τραπέζι μαζί τους πολλές φορές δεν έχει γίνει κάτι παρά τις συζητήσεις. Αυτή η επιτυχία έχει ονοματεπώνυμα. Ανήκει σε όλα τα παιδιά πήγαιναν στα γήπεδα, που ήταν κοντά στο τμήμα. Πρωτίστως αυτή η επιτυχία ανήκει σε αυτούς. Ανήκει επίσης στον Παντελέοντα, τον Αγραπιδάκη, τον Μιχαλόπουλο. Βάζανε πλάτη είτε μένοντας απλήρωτοι, είτε με κάθε τρόπο που είχαν. Αυτή η επιτυχία δεν πρέπει να μας τυφλώσει. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας. Να κοιτάξουμε τις ομάδες που για διαφορετικούς λόγους έχουν καλύτερα οικονομικά δεδομένα, όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εστίασε στα όσα ακολούθησαν στην απονομή, στη διάρκεια της οποίας χτυπήθηκε φίλος του και φίλαθλος του Παναθηναϊκού: «Δυστυχώς αυτή την εποχή τέθηκε ένα άλλο ζήτημα στα ενδότερα του Παναθηναϊκού, κι αυτά είναι για όσους φέρονται να έχουν την σφραγίδα της Θύρας 13. Χθες φτάσαμε στο αποκορύφωμα να βλέπουμε πενήντα (50) κουκουλοφόρους και να περιμένουν για να μπουν μέσα στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα, για να δείρουν επώνυμο φίλο του Παναθηναϊκού. Το ότι είναι φίλος μου, είναι μια σταγόνα. Χθες αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να τον δείρουν. Αυτό είναι κάτι, όσο υπομονή και να έχεις, που ξεπερνάει τα όρια. Σήμερα θα μιλήσω για γεγονότα, για πράγματα που έχουν συμβεί από το 2012. Δεν το είχα κάνει για να μην θεωρηθώ ρουφιάνος. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το 2012 που ανέλαβα την ομάδα, ζήτησα να μου εξηγήσουν ποια είναι τα προβλήματα. Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να δίνει βάσει των δυνατοτήτων του ό,τι καλύτερο μπορεί, για να φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον σύλλογο. Σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι επιτυχημένα, σε όσα τμήματα έχω ασχοληθεί. Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να διασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα όσων έρχονται στο γήπεδο. Να προσφέρει μια υπηρεσία, που οι φίλαθλοι τη χαίρονται. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν έχω καταφέρει σε απόλυτο βαθμό ακόμη.

Όταν το 2012 ρώτησα ποια είναι τα προβλήματα, ένα από τα θέματα που μου είπαν είναι ότι στη θύρα των οργανωμένων γίνονται ντου και μπαίνει κόσμος χωρίς εισιτήριο. Όλο αυτό το διάστημα που έχει απόλυτο δίκιο να λέει ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζω, να μην παίρνουν δημοσιότητα όλα αυτά. Πιστεύετε ότι δεν έχω κάτσει να μιλήσω με κάθε αρχηγό της 13, που αλλάζουν σαν τα πουκάμισα; Ο πατέρας μου έλεγε ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Αυτό έκανα κι εγώ.

Θα ήμουν κουτός να θέλω να σπάσω την αλυσίδα του κόσμου με την ομάδα και τη διοίκηση. Χωρίς διοίκηση, αθλητές και φιλάθλους δεν υπάρχουν επιτυχίες. Είναι υποχρέωσή μου να κάθομαι στο τραπέζι και να βρίσκουμε τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας. Όλοι όσοι μου λένε να βάλω νερό στο κρασί μου, έχω βάλει τόνους. Μου έχουν υποσχεθεί ξανά και ξανά, δεν έχει γίνει τίποτα.

Είχα ζητήσει το 2012 ότι δεν θέλω να γίνονται ενέργειες που να φέρνουν πρόστιμα. Το δεύτερο είναι να γίνει ντου στο γήπεδο. Τους είπα ότι θέλω να βάλω σεκιούριτι. Μου έλεγαν "εδώ είναι 13" δεν μπαίνουν σεκιούριτι. Δέχθηκα να κάνω ένα βήμα πίσω. Μου είπαν θα φτιάξουν μια δική τους ομάδα περιφρούρησης. Η ίδια ομάδα τα έκανε πλακάκια με τους ανθρώπους, που είναι στη 13 και κατέληξαν να στήνουν παγκάρια στην είσοδο και να βάζουν κόσμο μέσα στο γήπεδο δωρεάν, και καλά προς ενίσχυση των συνδέσμων. Τότε είπα να σταματήσει η συνεργασία με τις ομάδες περιφρούρησης.

Το επόμενο είναι ότι ένα χρόνο μετά, έναν εργαζόμενο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Ηλία Κατσογιάννη, τον έχουν βάλει σε μια γωνία και τον προπηλάκισαν. Τι έκανα τότε; Πήγα ο ίδιος να βρω αυτούς τους ανθρώπους; Το αποτέλεσμα ήταν να προπηλακίσουν εμένα και την οικογένειά μου. Όλα αυτά έχουν βγει στη δημοσιότητα. Έχω υποστεί, εγώ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να φεύγω από το ΟΑΚΑ κατατρεγμένος. Δεν θα μπορούσα μαζί με την ασφάλειά μου να τους ισοπεδώσει; Θα μπορούσα. Αλλά θα τα είχα βάλει με τον απλό οπαδό.

Έκανα ένα χρόνο για να ξαναμιλήσω μαζί τους. Μου λέγανε γιατί πήρα τον Πέτρο Κωστόπουλο, γιατί διαφημίζομαι σε κάποια γήπεδα. Λες και δεν είμαι επιχειρηματίας με σαράντα επιχειρήσεις, να θέλω να διαφημιστώ σε όλο τον κόσμο.

Όταν τους ζήτησα να το λύσουν από μόνοι τους όλο αυτό το πρόβλημα, για να μην τσουβαλιάζονται καταστάσεις, μου είπαν ότι δεν είναι ρουφιάνοι για να βρουν λύση. Από το 2012 έχω κάνει πάνω από δέκα συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, κι οι συνεργάτες μου πάνω από τριάντα. Πλέον ο απλός κόσμος ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχω να κάνω με ανθρώπους που κρατάνε τον λόγο τους, δεν σέβονται αυτά που λένε. Τους ενδιαφέρει να είναι οι αρχινταβατζήδες του συλλόγου.

Έχω ακούσει να με βρίζουν, να με χλευάζουν. Προχθές διάβασα να μου λένε να κάνω παρέα με τον Μαρινάκη, τον Βαρδινογιάννη και τον Αλαφούζο.

Χθες υπήρχαν οργανωμένοι στο γήπεδο, καταφέραμε να γίνει ένα παιχνίδι χωρίς να ανοίξει μύτη και να μας πουν μπράβο οι αντίπαλοι. Εκεί που είμαστε και πανηγυρίζουμε, βλέπουμε πενήντα κουκουλοφόρους, να μπαίνουν μέσα με μοναδικό σκοπό να χτυπήσουν έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Όταν μιλήσαμε με την Αστυνομία, μας είπαν ότι νόμιζαν ότι είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Κι όμως αυτοί φώναζαν "Θύρα 13".

Ο θεσμικός μου ρόλος είναι να προστατεύω τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο και να προσφέρω ένα ωραίο περιβάλλον για τον κόσμο που πληρώνει για να υποστηρίξει την ομάδα του. Τι να κάνω; Να βγάλω τα video που φαίνονται πρόσωπα; Η Θύρα 13 δεν θέλει να το αντιμετωπίσει αυτό. Η Πολιτεία δεν θέλει να το αντιμετωπίσει επίσης. Εγώ ρουφιάνος δεν θα γίνω. Να πάω να χτυπάω ανθρώπους; Με βάζει απέναντι στον απλό οπαδό αυτό. Θα ήταν μια λύση. Κι ο λόγος που δεν το κάνω δεν είναι γιατί δεν θέλω να δείξω αδυναμία, θέλω να βρεθεί λύση λοιπόν. Δεν βλέπω άλλη λύση, παρά να πάρω κι αυτό το κόστος πάνω μου, γνωρίζοντας τι θα ακούσω σε προσωπικό επίπεδο και που μπορεί να φτάσει. Αν δεν μπορεί η 13 να λύσει μόνη της το πρόβλημα, θα τη βοηθήσω εγώ.

Αφού η Θύρα 13 δεν βγαίνει να καταδικάσει αυτή τη συμπεριφορά, καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά την υιοθετεί και την επικροτεί. Δεν μπορείτε να λέτε ότι αυτά τα άτομα δεν είναι Θύρα 13. Άρα λοιπόν, 24 ώρες μετά, έχοντας χτυπηθεί εντός αγωνιστικού χώρου φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αποδεδειγμένα η Θύρα 13 υιοθετεί και επικροτεί τέτοιες συμπεριφορές. Τι μου μένει; Μία λύση.

Τον απλό οπαδό τον αγαπάω, κι εγώ οπαδός είμαι, απλά τυχαίνει να είμαι πρόεδρος. Η Θύρα 13 δεν είναι αυτοί οι αλήτες, είναι ο απλός κόσμος που πάει σε όλα τα γήπεδα και φωνάζει για τον Παναθηναϊκό το γήπεδο. Για μένα αυτοί οι 50-100 άνθρωποι δεν είναι ο απλός οπαδός. Τους λέω ότι θα σας βγάλω τις κουκούλες και θα σας τις βάλω στον κ@΅#@, πολύ βαθιά. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση ότι θα είναι μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια κάθαρσής του, ώστε να μπορέσουμε ξανά το τρίπτυχο κόσμος - ομάδα - διοίκηση θα φέρει επιτυχίες.

Περιμένω ότι η επίσημη Θύρα 13 θα αναγνωρίσει όλα τα λάθη της. Περιμένω ότι με πράξεις αυτά τα 50-100 αρχ@#@ που λερώνουν το όνομα της Θύρας 13 που δεν αφήνουν τον κόσμο να χαρεί τις κούπες, θα τους βγάλουν απέξω. Ήρθε η ώρα κι οι ίδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν δεν είναι μαζί μου, στην πάταξη αυτών των 50-100 αλητών, θα με βρουν απέναντί τους. Δεν θα με διώξει κανείς από τον Παναθηναϊκό, θα τους διώξω εγώ.

Αναφερόμενος στα ακριβά εισιτήρια, σχολίασε: «Η Θύρα 13 παίρνει εισιτήρια σε προνομιακές τιμές, για να βάζει από πάνω την ενίσχυση των συνδέσμων τους. Παίρνουν εισιτήρια σε καλές θέσεις. Βάσει των χρημάτων που δίνουν, η θέση τους είναι στον περιστερώνα. Όταν τους είπα να πάνε στη θέση που πρέπει, μου είπαν ότι αυτή είναι η θέση τους και δεν κουνιούνται. Τι άλλο να κάνω; Προπηλάκισαν την οικογένειά μου, και το δέχθηκα. Έχω δει να σηκώνουν πανό για τον Παύλο, το δέχθηκα. Να με βρίζουν στις ανακοινώσεις τους, το δέχθηκα. Να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι, το δέχθηκα. Τι άλλο να κάνω;.

Ξέρω τι έρχεται, και σε προσωπικό επίπεδο. Περιμένω και τα προσωπικά χτυπήματα, κι όταν λέω χτυπήματα δεν περιμένω να με ακουμπήσει κανείς. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική στάση. Θα ήμουν αγνώμων αν δεν αναγνώριζα ότι η Θύρα 13 στήριζε την προσπάθεια του Ερασιτέχνη όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που κάνουν τώρα. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δέκα χρόνια ήταν δίπλα, μακάρι να είναι άλλα εκατό δίπλα. Σωστά όμως πρέπει και παναθηναϊκά.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ελπίζει να γυρίσει αυτή η κατάσταση, είπε: «Προϋποθέτει την υποστήριξη όλου του παναθηναϊκού κόσμου. Ο απλός κόσμος, όχι οι σύνδεσμοι και οι οργανωμένοι, μου δείχνουν την υποστήριξή τους. Το βλέπω. Για να φτάσουμε όμως μέχρι τον τελικό στόχο, για να υπάρχει υγιής συνδεσμιακός χώρος, πρέπει να υπάρχει κι η διάθεση ίασης όλου αυτού. Απ' ότι έχω καταλάβει από ανακοινώσεις, το θέλουν, ίσως όμως να μην μπορούν. Κι αυτό ακόμη, θα κοιτάξω να το λύσω εγώ.

Τα πρώτα 38-40 χρόνια, η 13 ήταν ένας σύνδεσμος που μόνο καλό έκανε στον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία κάποια χρόνια έχουν αλλάξει αυτά. Δεν θυμάμαι να δέρνουν κόσμο μέσα στο γήπεδο. Μόνο μια φορά στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη Θύρα 13 δεν τη θέλει κανείς, μόνο τα σημερινά τσουτσέκια».