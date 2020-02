Κοινωνία

Δάκρυα και υπερηφάνεια για τον Εύζωνα που έσβησε μέσα στην Προεδρική Φρουρά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικές στιγμές διαδραματίστηκαν στο τρισάγιο για τον Εύζωνα, Σπυρίδωνα Θωμά, που έχασε τη ζωή του πέρυσι, αμέσως μετά την υπηρεσία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.