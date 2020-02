Πολιτική

“Μάξιμος Σαράφης”: επικοινώνησε με την ΓΑΔΑ και έστειλε επιστολή στην προανακριτική

Τι ζητά ο προστατευόμενος μάρτυρας προκειμένου να καταθέσει.

Επικοινωνία του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» με το τμήμα προστασίας μαρτύρων της Ασφάλειας Αττικής υπήρξε το μεσημέρι.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας για την υπόθεση Novartis δήλωσε στον αρμόδιο αξιωματικό ότι είναι διαθέσιμος να καταθέσει στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή αλλά μόνο υπό το καθεστώς της προστασίας στο οποίο έχει ενταχθεί και χωρίς να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. Ανέφερε ακόμη ότι μόνο γι αυτό το λόγο δεν παρουσιάσθηκε στο ραντεβού με τα μέλη της επιτροπής. Από την αστυνομία ενημερώθηκαν για το θέμα όλοι οι αρμόδιοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός απ' την επικοινωνία του Μάξιμου Σαράφη με την ΓΑΔΑ υπάρχει και επιστολή του προς την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητά να καταθέσει με ηλεκτρονικά μέσα αλλοίωσης χαρακτηριστικών. Στην ουσία δηλαδή επαναλάβει το αρχικό του αίτημα.

Νωρίτερα, με παραπομπή στην ΚΥΑ σχετικά με την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων και επισημαίνοντας τις εισαγγελικές αρμοδιότητες της Προανακριτικής Επιτροπής, απάντησε στην αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ ο επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Παναγιώτης Μπρακουμάτσος.

Η επιστολή του με παραλήπτη την Υπηρεσία Προστασίας Μαρτύρων της ΕΛΑΣ, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αφού αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει τη διαδικασία εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων, προσθέτει πως δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία της Επιτροπής που έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες.

"Δεν υπεισερχόμεθα σε θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προακαταρκτικής Εξέτασης, αναφορικά με την κλήτευση, την εξέταση των υπό καθεστώς προστασίας τελούντων μαρτύρων και την έκδοση εντάλματος βίαιας προσαγωγής", αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον εισηγητή του, Σπύρο Λάππα, “το έγγραφο Μπρακουμάτσου ζητά να εφραμοστεί η ΚΥΑ και όσα αυτή προβλέπει για την εξέταση προστατευόμενων μαρτύρων στη ΓΑΔΑ. Θέλουμε να εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες όπως ορίζει η ΚΥΑ και θέλει η ΓΑΔΑ”.

"Αφού δεν πετύχατε στο plan A, δηλαδή δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε το φάκελο του σκανδάλου από την εισαγγελέα Τουλουπάκη μετά τη συντριβή σας από την ολομέλεια Εφετών, τώρα επιχειρείτε το plan B σας. Επιχειρείτε να εξοντώσετε τους προστατευόμενους μάρτυρες. Διαπράττετε αυτές τις πρωτοφανείς θεσμικές δολιότητες με ένα και μοναδικό σκοπό! Να αποσοβήσετε ενδεχόμενη δίωξη κατά Άδωνι Γεωργιάδη που θα συνεπάγεται κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη", φέρεται να είπε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Οι τόνοι ανέβηκαν στη συνεδρίαση με τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να επιτίθεται κατά όλων εκείνων που μιλάνε δημόσια με αρνητικούς χαρακτηρισμούς για την Προανακριτική Επιτροπή. Ζήτησε δε, να δεσμευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούγονται φράσεις όπως "μαφία" κλπ., καθώς οι μάρτυρες βρίσκονται σε ευαίσθητη φάση.

"Να αναλάβει την ευθύνη της η Επιτροπή Προστασίας Μαρτύρων. Να φέρει εις πέρας το έργο της. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Να φθάσουμε στον Άρειο Πάγο. Όποιος είπε για εμένα πως είναι μαφιόζος του το επιστρέφω. Ξεφτίλας οποίος μιλάει με τέτοιο τρόπο", είπε σύμφωνα με πληροφορίες ο Βασίλης Υψηλάντης από τη ΝΔ.

"Όχι" της ΝΔ σε άρση του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων

Παρά τις αναφορές των προηγούμενων ωρών, η ΝΔ τελικώς δεν έθεσε επισήμως ζήτημα για έναρξη των διαδικασιών περί αιτήματος άρσης του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων και έτσι η Επιτροπή θα επιμείνει για κατάθεση των μαρτύρων με το καθεστώς υπό το οποίο είχαν καταθέσει όλες τις φορές στην μέχρι τώρα έρευνα.

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής, χωρίς συμμετοχή μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά απο τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων, να στηλιτεύσει την στάση της Ελένης Τουλουπάκη, η οποία - όπως υποστηρίζουν - καθυστερεί να τροφοδοτήσει την Επιτροπή με απαραίτητα έγγραφα και τρίτον να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες όπως είχαν κατεθέσει ενώπιον του κ. Σοφουλάκη.

Στον Άρειο Πάγο μετέβησαν: ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιωάννης Μπούγας, τα μέλη της Θ. Πλεύρης (ΝΔ), Δ. Μπιάγκης (ΚΙΝΑΛ), Β. Βιλιάρδος (Ελληνική Λύση). Ο Ν. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) θεωρείται ωσει παρών, γιατί δεν παρέστη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχε.



Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρέλαβε την επιστολή και δήλωσε στους Βουλευτές οτι θα την διαβιβάσει αμέσως στον καθ’ ύλης αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του ΑΠ Παναγιώτη Μπρακουμάτσο.

Η επιστολή που επεδόθη στον Άρειο Πάγο:

ΚΚΕ: πρέπει να αρθεί το καθεστώς προστασίας

Σε δήλωση του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπροσώπος του ΚΚΕ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, Νίκος Καραθανασόπουλος, αναφέρει «Με αίσθημα ευθύνης το ΚΚΕ συμμετείχε στις διαδικασίες της Προανακριτικής Επιτροπής, για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε, χωρίς φωνές και κουρνιαχτό, να προσεγγίσουμε την ουσία της υπόθεσης. Φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή ποιο είναι αυτό; Την εξέταση ουσιωδών μαρτύρων, που είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Οι τελευταίες εξελίξεις των δύο προηγούμενων ημερών επιβεβαίωσαν αυτό που έλεγε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή. Ότι υπό καθεστώς ανωνυμίας και προστασίας δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική, ούτε καν τυπική από ό,τι φαίνεται εξέταση αυτών των «προστατευόμενων» μαρτύρων».

«Από αυτή την άποψη σήμερα καταθέσαμε την πρότασή μας, που είχαμε προαναγγείλει. Δηλαδή να αρθεί το καθεστώς προστασίας, έτσι ώστε η Επιτροπή να τους εξετάσει. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους της Προανακριτικής Επιτροπής, επέμεναν στις θέσεις τις οποίες είχαν διατυπώσει στο παρελθόν για το πώς θα γίνει η εξέταση των μαρτύρων. Θεωρούμε ότι, παρότι διατηρούν τις μάσκες και λόγω καρναβαλιού στους «προστατευόμενους μάρτυρες», έπεσαν οι μάσκες των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε δηλαδή μία συμπαιγνία επί της ουσίας. Δεν θέλουν, ούτε η ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά, να εξεταστεί η υπόθεση επί της ουσίας. Θέλουν να καλλιεργούν απλά και μόνο εντυπώσεις πρόσκαιρες, ο καθένας για το δικό του συμφέρον γιατί, τους βολεύει αυτή τη κατάσταση. Εμείς θα επανέλθουμε με την πρότασή μας περί άρσης του καθεστώτος προστασίας και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα πάει το ΚΚΕ σε μία διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων ο Νίκος Καραθανασόπουλος απάντησε ότι «την εξέταση των μαρτύρων υπό καθεστώς προστασίας, δεν θα συμμετέχουμε. Το έχουμε δηλώσει καθαρά αυτό το πράγμα γιατί θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία».

Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Κώστας Καραγκούνης είπε ότι «είναι προφανές και σαφές ότι οι δύο αυτοί μάρτυρες πρέπει να έρθουν να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής γιατί διαφορετικά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν συνεργάζονται προς το έργο της επιτροπής και προς την αποστολή που έχουμε για την διακρίβωση της αλήθειας». Στην ερώτηση αν αυτός είναι λόγος για άρση προστασίας, ο κ. Καραγκούνης απάντησε πως υπάρχει η προϋπόθεση του νόμου για τους προστατευόμενους μάρτυρες η οποία λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις αρχές και από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεργασία, ο νόμος προβλέπει πολύ συγκεκριμένα βήματα για το πώς μπορεί να αρθεί η προστασία ή και ποιος μπορεί να άρει την προστασία. Δεδομένης της κατάστασης ο κ. Καραγκούνης δήλωσε πως είναι σαφές ότι δεν συνεργάζονται οι προστατευόμενοι μάρτυρες παρακωλύοντας το έργο της επιτροπής και χρειάζεται συνεργασία όλων των κομμάτων αλλά και των δικαστικών αρχών για τη διευκόλυνση της προσπάθειας. Σημείωσε τέλος, ότι υπάρχει σύμπνοια κάποιων κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε και στο ΚΚΕ, ώστε να μην δημιουργούνται προσχώματα στην έρευνα της επιτροπής.

Την άποψη ότι η Προανακριτική έχει ευθύνη μόνο για τον Παπαγγελόπουλο για παρεμβάσεις του στη Δικαιοσύνη και ότι κάποιοι προσπαθούν να εμπλέξουν την Προανακριτική στο σκάνδαλο Novartis εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας, μιλώντας στον Θέμα 104,6, όπου προσέθεσε ότι «από ότι φαίνεται η Δικαιοσύνη που έχει επιληφθεί του σκανδάλου Novartis βγάζει πράγματα, ορισμένοι δυστυχώς, προσπαθούν να εμπλέξουν την προανακριτική στο σκάνδαλο Novartis και να μιλήσουν για τους μάρτυρες τους προστατευόμενους, δεν έχει δουλειά η προανακριτική με αυτό το πράγμα». Σε ερώτηση αν οι φερόμενοι ως προστατευόμενοι μάρτυρες λένε σε καθέναν διαφορετικά πράγματα δοκιμάζεται η αξιοπιστία τους απάντησε πως « δεν εμπλέκονται στην υπόθεση του Παπαγγελόπουλου, ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα υπάρχει παγκοσμίως γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει κάποιος να καταθέσει σοβαρά πράγματα κι επειδή πρέπει να προστατευτεί και η ζωή του πιθανότατα καταθέτει στο καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αδειάζει τις μεθοδεύσεις ΝΔ και ΚΙΝΑΛ

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται "ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αδειάζει τις παράνομες μεθοδεύσεις ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ζητώντας από την Προανακριτική Επιτροπή να εφαρμοστεί η Υπουργική Απόφαση για κατάθεση των προστατευόμενων μαρτύρων με χρήση ηλεκτρονικών Μέσων, όπως είχε εξαρχής ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις της εφημερίδας «Αυγή» σχετικά με τα πεπραγμένα του υπουργού Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδη, κατά τη θητεία του στο υπουργείο Υγείας, εξηγούν πλήρως τον πανικό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της ένορκης κατάθεσης του τον Ιανουάριο του 2019, ο τέως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του υπουργείου Υγείας, Στ. Ευαγγελάτος, δήλωσε πως ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός που καθόριζε τις τιμές των φαρμάκων!

Κατόπιν τούτων, ο κ. Γεωργιάδης δεν μπορεί να κρύψει τον πανικό του: Στοχοποιεί τους προστατευόμενους μάρτυρες, στέλνει τους πολιτικούς του αντίπαλους σε ειδικά δικαστήρια και τους καταδικάζει σε ισόβια. Ο φόβος του για τις δικαστικές εκκρεμότητες ως προς το σκάνδαλο Novartis είναι πλέον πασιφανής. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει να κρύβεται για τρίτη μέρα πίσω από τις αθλιότητες των υπουργών του; Υιοθετεί όσα λέει ο κ. Γεωργιαδης; Αν ναι, δεν έχει παρά να κάνει ό,τι δεν τόλμησε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Αν όχι, δεν έχει παρά να τον αποδοκιμάσει δημόσια και να τον στείλει σπίτι του".

Η απάντηση Γεωργιάδη και τα "πυρά" σε Τσίπρα - Παπαγγελόπουλο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΟPEN, σχολιάζοντας πρωτοσέλιδο της Αυγής, σύμφωνα με το οποίο εκείνος καθόριζε τις τιμές των φαρμάκων, απάντησε ότι το πρωτοσέλιδο της Αυγής «είναι άλλη μία απόδειξη του πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει “βέρτιγκο” με αυτή την υπόθεση. Η κατάθεση, την οποία επικαλείται η Αυγή ως δήθεν «μεγάλη αποκάλυψη», δόθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία πριν από ενάμιση χρόνο από τον τότε διευθυντή της Διεύθυνσης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, κύριο Σταύρο Ευαγγελάτο. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ την θεώρησε και αυτή όπως και πολλά άλλα, τελείως ασήμαντα, γι’ αυτό και ουδέποτε έφεραν στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμά τους προς συζήτηση. Επί των ημερών μου στο Υπουργείο Υγείας σας υπενθυμίζω ότι είχαμε μόνο μειώσεις τιμών και εξοικονόμηση δαπανών. Το γιατί η “Αυγή” το θυμήθηκε σήμερα μετά από ενάμιση χρόνο, έχει ενδιαφέρον».

«O κ. Τσίπρας έκανε για πρώτη φορά κάτι που τον βάζει αναμφίβολα στο κάδρο. Είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα που βγαίνει και υπερασπίζεται δημοσίως έναν φυγά. Από προχθές, ο Μάξιμος Σαράφης και η Αικατερίνη Κελέση είναι φυγάδες και κρύβονται από την αστυνομία. Γιατί ο κ. Τσίπρας αισθάνεται την ανάγκη να βγει να υπερασπιστεί δύο ανθρώπους που κρύβονται; Τι είναι αυτό που τον συνδέει μαζί τους;», συμπλήρωσε ο Υπ. Ανάπτυξης, ενώ απαντώντας στον Φιλ. Δεστεμπασίδη είπε «ο κ. Δεστεμπασίδης έχει προαναγγείλει εδώ και ενάμιση χρόνο ότι θα καταθέσει αγωγή εναντίον μου επειδή τον είχα κατονομάσει ως προστατευόμενο μάρτυρα. Δεν έχω λάβει καμία αγωγή. Τον καλώ να την καταθέσει, να πάμε μαζί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να αρθεί η κουκούλα του Μάξιμου Σαράφη και να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα».

Σε ότι αφορά την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων σημείωσε ότι «είναι υποχρεωτικό να εξεταστούν οι δύο μάρτυρες από την Προκαταρκτική Επιτροπή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ζητήσει αυτό. Η διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο στο αν θα εξεταστούν με κουκούλα ή χωρίς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει με κουκούλα γιατί είναι το “κόμμα της κουκούλας” όπως αποδεικνύεται. Όταν επί κυβερνήσεως Σαμαρά ψηφίστηκε ο νόμος για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ο ΣΥΡΙΖΑ τον καταψήφισε. Τώρα τον υπερασπίζεται μέχρι θανάτου», ενώ μιλώντας για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο είπε «Εδώ που φτάσαμε, γυρισμός δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τεσσάρων εισαγγελέων, ο κ. Παπαγγελόπουλος παρενέβαινε συστηματικά στο έργο τους, τους έδινε εντολές, προσπαθούσε να τους πιέσει να ασκήσουν διώξεις χωρίς στοιχεία, να βάλουν ή να μη βάλουν υποθέσεις στο αρχείο και άλλα. Αν όλα αυτά έχουν συμβεί αποτελούν ένα οργανωμένο παραδικαστικό κύκλωμα σε επίπεδο κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι: τα έκανε μόνος του ο κ. Παπαγγελόπουλος;».