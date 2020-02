Κοινωνία

Ρήγας στον ΑΝΤ1: δε χωρούν στην ΕΛ.ΑΣ. όσοι νομιμοποιούν εγκληματίες (βίντεο)

Για την υπόθεση του κυκλώματος με τα διαβατήρια, στο οποίο εμπλέκονταν και συνάδελφοί του, μίλησε ο ΓΓ Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.