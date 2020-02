Κόσμος

Λεωφορείο εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Πανικός στον αυτοκινήτοδρομο όπου κινείτο λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο στο Νιου Τζέρσεϊ ενώ κινείτο σε αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες του, οι οποίοι ευτυχώς πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν.

Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, όμως προκλήθηκαν τεράστια προβλήματα στην κίνηση.

Σε βίντεο που έχουν ληφθεί από αέρος, φαίνεται το όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και τους πυροσβέστες να το έχουν περικυκλώσει, καταφέρνοντας τελικά να τη σβήσουν.

Το λεωφορείο εκτελούσε καθημερινό δρομολόγιο από την Πενσυλβάνια και το Νιου Τζέρσεϊ στο Μανχάταν.