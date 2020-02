Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιώτης - Ραφαήλ: νέα επέμβαση και “βασανιστήριο” από ίωση

Πως περιγράφουν οι γονείς του την νέα περιπέτεια της υγείας του μικρού ήρωα που νοσηλεύεται με υποστήριξη αναπνοής.

Σε νέα επέμβαση υπεβλήθη, πριν δέκα μέρες, ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ όπως έκαναν γνωστό, μέσω Facebook, οι γονείς του. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ωστόσο, ο μικρούλης κόλλησε μία ίωση που επιβάρυνε το αναπνευστικό του σύστημα, με αποτέλεσμα, έκτοτε, να νοσηλεύεται με χαμηλό οξυγόνο και με μηχανήματα που τον βοηθούν να ανακάμψει.

Μάλιστα ανταποκρίνεται θετικά και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ οι γονείς του είναι αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσει, σύντομα, τη νέα περιπέτεια της υγείας του.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση των γονέων του μικρού ήρωα:

«Αγαπημένοι μας φίλοι,

Έχουμε καιρό να γράψουμε νέα μας. Τα μηνύματα που δεχόμαστε ειναι πολλά και συγκινητικά. Σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε τοσο πολύ για το παιδί μας.

Πριν δέκα μέρες κάναμε μια επέμβαση, η οποία κριθηκε απαραίτητη για την υγεία του παιδιου. Η επέμβαση πήγε καλά, δόξα τω Θεώ, αλλά δυστυχώς ο μικρός μας κόλλησε μια ίωση η οποία τον χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο του, το αναπνευστικό.

Από τότε είμαστε στο νοσοκομείο, με χαμηλό οξυγόνο και με μηχανήματα που βοηθούν τον μικρό μας ήρωα να ανακάμψει.

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ ανταποκρίνεται θετικά και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσει σύντομα.

Δυστυχώς ένας κοινός ιός που για μας τους υπόλοιπους μπορεί να ξεπεραστεί σε τρεις μέρες, για τα παιδιά σαν τον Παναγιωτακη μας είναι πολύ επικίνδυνος.

Ευχαριστούμε πολύ για ολα, ξέρω ότι μας σκέφτεστε, σας στέλνουμε την αγάπη μας».

Υπενθυμίζεται πως ο Παναγιώτης - Ραφαήλ πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία, τύπου 1, κάτι το οποίο προκαλεί υποτονία σε χέρια και πόδια.

Η σπάνια εκφυλιστική νόσος προσβάλει όλο το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου και ο μικρός, με τη βοήθεια όλης της Ελλάδας, κατάφερε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία, η οποία στοχεύει στην αποκατάσταση του ελαττωματικού γονιδίου.

Η μητέρα του μικρού αγοριού, πριν δέκα ημέρες, είχε επιβεβαιώσει την πρόοδο της υγείας του, εκτιμώντας μάλιστα, ότι είναι πιθανή η επιστροφή του στην Ελλάδα σε περίπου έναν μήνα.