Πολιτισμός

Ανακαλύφτηκε ο τάφος της Βασίλισσας Νεφερτίτης;

Οι ανασκαφές στην κοιλάδα των Βασιλέων, οι έρευνες με ραντάρ και τα κρυφά δωμάτια στον τάφο του Τουταγχαμών.

Μία σημαντική ανακάλυψη υποστηρίζει πως έκανε η ομάδα των αρχαιολόγων που ασχολείται με τις ανασκαφές στην Κοιλάδα των Βασιλέων, ισχυριζόμενη πως είναι πολύ πιθανόν να ανακάλυψε τον μυστικό τάφο της Βασίλισσας Νεφερτίτης.

Σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο μυστικός τάφος της Βασίλισσας είναι κρυμμένος σε έναν, έως σήμερα, άγνωστο χώρο πίσω από τον τάφο του Τουταγχαμών.

Αν ο ισχυρισμός αυτός αποδειχθεί ορθός, τότε θα σηματοδοτήσει μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστορική πορεία της χώρας.

Ειδικότερα, η αρχαιολογική ομάδα με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Mamdouh Eldamaty, από το Πανεπιστήμιο Ain Shams University με τη χρήση ραντάρ εντόπισε έναν μυστικό διάδρομο κοντά στον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. Ο τάφος του αγοριού Βασιλιά ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Άγγλο αρχαιολόγο Howard Carter.

Ανάλογες έρευνες με ραντάρ είχαν γίνει στον τάφο και το 2017, αλλά τότε δεν είχαν εντοπιστεί κρυφά δωμάτια. Παρόλα αυτά ο Eldamaty και η ομάδα του επέμειναν και βρήκαν το δωμάτιο των 10 μέτρων με ύψος, περίπου, 2 μέτρα κρυμμένο στο ίδιο βάθος με τον τάφο του Τουταγχαμών.

Η ομάδα δεν είναι, ακόμα, σίγουρη αν αυτός ο νέος χώρος ενώνεται φυσικά με τον βασιλικό τάφο, αλλά η θέση του υπονοεί μια σχέση με σημαντικό άτομο, που πιθανότατα είναι η μυστηριώδης Βασίλισσα της Αιγύπτου.