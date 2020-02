Παράξενα

Έρχονται… τα κινητά βενζινάδικα!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω εφαρμογής από το κινητό τηλέφωνο θα απολαμβάνουν την υπηρεσία ντελίβερι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Εταιρεία στην Αίγυπτο υπόσχεται ότι θα μπορούν στο άμεσο μέλλον οι Αιγύπτιοι οδηγοί να απολαμβάνουν την υπηρεσία ντελίβερι για να ανεφοδιάζουν με βενζίνη το αυτοκίνητό τους!

Θα καλούν μέσω μίας εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο, και θα έρχεται επί τόπου ένα «κινητό πρατήριο βενζίνης» το οποίο θα μπορεί να ανεφοδιάζει με καύσιμα το αυτοκίνητό τους, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, στο σπίτι τους ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο...

Η πληρωμή θα μπορεί να γίνεται με μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η ιδέα ανήκει στην εταιρεία CAFU που έχει ήδη ξεκινήσει με επιτυχία το ίδιο πρόγραμμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε δηλώσεις του στον αιγυπτιακό Τύπο, ο πρώην υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου Οσάμα Κάμα τάσσεται υπέρ της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση στα αιγυπτιακά βενζινάδικα, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα πρατήρια βενζίνης κατασκευάζονται στη χώρα και μάλιστα με διεθνή πρότυπα που δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τα υπερσύγχρονα πρατήρια βενζίνης π.χ. ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία στην Αίγυπτο σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπονται σε σημεία αναφοράς στις περιοχές όπου κατασκευάζονται, παρέχοντας πολλές υπηρεσίες και καταστήματα που δημιουργούνται δίπλα από αυτά: ταχυφαγεία, φαρμακεία, υπηρεσίες για τους οδηγούς και άλλες υπηρεσίες.

Βεβαίως, υπάρχουν περιοχές όπου τα πρατήρια βενζίνης δεν είναι πολλά, όπως στη βόρεια οδική ακτή της χώρας και εκεί θα μπορούσε αυτή η εφαρμογή να εξυπηρετήσει πολλούς οδηγούς, καθώς η περιοχή κατακλύζεται από Αιγυπτίους κυρίως τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, τονίζει ο κ. Οσάμα Κάμα.

Άλλωστε, επίσης, η εν λόγω υπηρεσία θα μπορούσε κάλλιστα να εξυπηρετήσει εκείνους που ξεχνούν να γεμίσουν με βενζίνη το αυτοκίνητό τους και μένουν από καύσιμα στη μέση του «πουθενά».

Τέλος, ο πρώην υπουργός Πετρελαίου σημείωσε ότι η υπηρεσία συμβάλλει και στην παροχή νέων ευκαιριών απασχόλησης για νέους στην αιγυπτιακή αγορά.