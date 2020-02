Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έφτασαν στην Ελλάδα οι δυο Έλληνες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο με τα εκατοντάδες κρούσματα

Παράλληλα, σήμερα πήραν εξιτήριο και οι δυο Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από την Κίνα στις 9 Φεβρουαρίου.

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης, επαναπατρίστηκαν σήμερα δύο Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στην Ιαπωνία», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Υγείας.

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, οι δύο Έλληνες επιβιβάστηκαν στο Τόκιο, μαζί με άλλους Ευρωπαίους πολίτες, σε ειδικά ναυλωμένο αεροσκάφος της ιταλικής Κυβέρνησης και αποβιβάστηκαν στη στρατιωτική αεροπορική βάση Patrica Di Mare, στη Ρώμη. Εκεί τους παρέλαβε ιατρικό κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο.

Προσγειώθηκαν σήμερα το πρωί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε μεταβεί στη Ρώμη για αυτό το σκοπό.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας: Οι δύο Έλληνες πολίτες δεν εμφανίζουν καμία συμπτωματολογία και έχουν έως τώρα αρνητικό έλεγχο από ιατρικά κλιμάκια στην Ιαπωνία και στην Ιταλία. Μεταφέρθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, στο Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», που αποτελεί Νοσοκομείο Αναφοράς, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία διακομιδής. Εκεί θα τεθούν σε εθελούσια απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση για 14 μέρες.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, πήραν εξιτήριο από το Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», οι δύο Έλληνες πολίτες οι οποίοι είχαν επαναπατριστεί στις 9 Φεβρουαρίου από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι δύο συμπολίτες μας είναι απόλυτα υγιείς.

Το Υπουργείο Υγείας ευχαριστεί όλο το προσωπικό που συμμετείχε και βοήθησε στον επαναπατρισμό των δύο συμπατριωτών μας.