Πολιτική

“Ξήλωσε” τις αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ η Περιφέρεια Αττικής

Δύο άτομα προσήχθησαν για παράνομη αφισοκόλληση. «Υπεράνω των νόμων δεν είναι κανείς» αναφέρει ο Γιώργος Πατούλης.

Εργαζόμενοι και συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν σε αποξήλωση αφισών του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη.

Ειδικότερα απομάκρυναν αφίσες που είχαν αναρτηθεί στην κεντρική νησίδα κατά μήκος όλης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Συγγρού από το ύψος της οδού Λαγουμιτζή μέχρι το Ωνάσειο και στα δύο ρεύματα και στην παραλιακή από τη συμβολή της με τη Συγγρού μέχρι το Πάρκο Φλοίσβου, επίσης και στα δύο ρεύματα.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας οι οποίοι αν και Σάββατο, ανταποκρίθηκαν άμεσα και θετικά στην παραίνεση μου να βγουν και να καθαρίσουν κεντρικούς δρόμους της Αττικής, από την παράνομη αφισορύπανση η οποία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και κρύβει κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Οι εργαζόμενοι μας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και επέδειξαν υψηλό αίσθημα καθήκοντος, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που δεν εννοούν να συμμορφωθούν με τους νόμους και συνεχίζουν να παρανομούν, επιδεικνύοντας απίστευτη ανευθυνότητα» τόνισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε:

Τις προηγούμενες μέρες ζήτησα την παρέμβαση των Δήμων, της Τροχαίας και της Εισαγγελίας, προκειμένου να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Αν και δεν είναι αρμοδιότητά μας, ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αδιαφορεί, εις βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Υπεράνω των νόμων δεν είναι κανείς».

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κολλούσαν τις αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, προσήχθησαν την Παρασκευή και στη συνέχεια με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.