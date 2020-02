Κοινωνία

Επική απάτη: έπεισαν ηλικιωμένη να καταθέσει χρήματα σε άγνωστο λογαριασμό

Απάτη δίχως προηγούμενο σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας...

Θύμα απάτης με τον πιο απίστευτο τρόπο έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, πρόκειται για μια 75χρονη γυναίκα που εξαπατήθηκε από άγνωστους δράστες με πρόσχημα ένα ψευδές γεγονός.

Η ίδια πείστηκε να καταθέσει χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε μία 21χρονη γυναίκα.

Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία, ενώ οι δράστες αναζητούνται.