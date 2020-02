Πολιτισμός

WP για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα: Επιστρέψτε στη θεά Ίριδα το σώμα της

Το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας στο οποίο υποστηρίζεται ότι τώρα παρά ποτέ είναι η ώρα της επιστροφής των Γλυπτών.

Με άρθρο της με τίτλο "Επιστρέψτε στη θεά Ίριδα το σώμα της", η εφημερίδα Washington Post τάσσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, στην Αθήνα, στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, τώρα που οι συνθήκες έχουν αλλάξει για την πάλαι ποτέ αυτοκρατορία της Αγγλίας.

Αναφερόμενη στις διαφορετικές απόψεις Ελλήνων και Βρετανών για τα γλυπτά, η συντάκτρια του άρθρου, τονίζει ότι το αίτημα επιστροφής έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όταν ο Τόμας Μπρους, έβδομος κόμης του Έλγκιν, και 11ος κόμης του Κινκαρντίν, ταξίδεψε στην Ακρόπολη στις αρχές της δεκαετίας του 1800, ως Βρετανός πρέσβης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Σουλτάνος λέγεται ότι του έδωσε την άδεια να "αφαιρέσει μερικά τμήματα λίθων με παλιές επιγραφές και μορφές". Ο λόρδος το εξέλαβε ως άδεια να αφαιρέσει, περίπου, 17 αγάλματα από τα αετώματα, 15 μετώπες, και 247 πόδια (περίπου 75 μέτρα) της ζωφόρου από τον Παρθενώνα για να τα φέρει στην καλή μας Αγγλία» αναφέρει στο άρθρο της η Washington Post.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «οι καιροί όμως άλλαξαν και αυτό που θεωρούνταν πιο δικαιολογημένο τότε, σήμερα θεωρείται ευρέως ως μια ασυνείδητη πράξη».

Σε μία έμμεση αναφορά στο Brexit, και υπεραμυνόμενη της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, η συντάκτρια του άρθρου της Washington Post, διερωτάται: «Γιατί να παραμείνουν τα μάρμαρα στη φύλαξη της χώρας που επιμένει ότι ανήκει μόνο στον εαυτό της;» και σημειώνει: «Η Ελλάδα τιμάται σήμερα ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού, και ποιοί παρά οι Έλληνες θα μπορούσαν να στεγάσουν τον πολιτισμό αυτό;».